Tras fatal derrumbe: Codelco confirmó la salida del gerente general de División El Teniente, Andrés Music

Luego del derrumbe del pasado jueves 31 de julio que terminó con lamentable fallecimiento de los 6 mineros que quedaron al interior, durante esta jornada de lunes, la Presidencia Ejecutiva de Codelco y quien era gerente general de la División El Teniente, Andrés Music, llegaron a un acuerdo para dejar sus funciones en la Corporación a partir de este martes 12 de agosto.

En este contexto, desde Codelco señalaron que “esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual”.

“Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre, de acuerdo con sus propias palabras, por lo mejor para la compañía y la familia Codelco”, agregaron.

¿Quién ocupará el cargo?

Desde la Compañía detallaron que en lugar de Andrés, como gerente general interino asumirá Claudio Sougarret, quien se desempeñaba como gerente de Operaciones de la División El Teniente. Como dijeron desde la minera estatal, eso es con el objetivo prioritario de restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división.

“Como compañía confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso, esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente”, informaron.

¿Quién es Claudio Sougarret?

El nuevo gerente general interino, Claudio Sougarret, es hermano de André Sougarret, quien fue presidente ejecutivo de Codelco desde agosto de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. Además, fue el líder del rescate de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, en 2010.