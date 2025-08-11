INE revela que la mitad de las personas empleadas en Chile ganó $611.162 mensuales en 2024

Durante la jornada de este lunes 11 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer los resultados de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, los que revelaron que el ingreso de la mitad de la población ocupada llegó a $611.162 al mes.

La encuesta fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del 2024, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.

Así, de acuerdo a los resultados por sexo, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.001.510 y $698.255; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $756.715 y $555.362, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de género en el ingreso medio de -24,4%, en desmedro de las mujeres.

Además, se indicó que el tramo de ingresos de $500.000 a $600.000, concentró un 15,0% de personas ocupadas, mientras que los tramos de $400.000 a $500.000 y de $600.000 a $700.000, concentraron un 11,4% y 9,6% de personas ocupadas, respectivamente. Por otra parte, del total de personas ocupadas, un 3,3% percibió ingresos mayores o iguales a $3.000.000.

Según categoría ocupacional, la población ocupada en la categoría empleador percibió un ingreso medio mensual de $1.447.788, mientras que las personas asalariadas del sector público, sector privado y cuenta propia percibieron ingresos medio de $1.227.669, $957.609 y $491.175, respectivamente.

Educación secundaria concentró la mayor proporción de personas ocupadas

El INE indicó además que en 2024, educación secundaria concentró la mayor proporción de personas ocupadas (40,6%), con ingresos medio y mediano mensual de $642.688 y $548.666, respectivamente. Por otra parte, las personas ocupadas con nivel postgrado registraron los ingresos más altos; con una media de $2.335.807 y una mediana de $1.864.104.

Respecto del grupo ocupacional, directores, gerentes y administradores concentró el 4,7% del total de personas ocupadas, percibiendo ingresos medio y mediano de $2.485.481 y $2.000.000, respectivamente. En tanto, el grupo de trabajadores de los servicios y comercios concentró un 20,8% del total de personas ocupadas, percibiendo un ingreso medio de $579.569 y un ingreso mediano de $500.000.

Con relación a la situación de las regiones, el ingreso medio de las regiones Metropolitana, Magallanes y Antofagasta fue de $1.058.905, $1.056.485 y $1.056.125, respectivamente, las que presentaron un ingreso medio por sobre el promedio nacional ($897.019); mientras que el ingreso mediano de las regiones de Magallanes, Antofagasta y Metropolitana fue de $795.579, $757.312 y $702.463, respectivamente.