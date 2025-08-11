Jefe de seguridad del INBA asegura haber sido rociado con bencina en medio de violentos disturbios

Un grave incidente ocurrió este lunes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), ubicado en la comuna de Santiago, donde el jefe de seguridad del establecimiento denunció haber sido rociado con bencina en su vestimenta. A pesar de la gravedad de la situación, el funcionario no sufrió lesiones, ya que el fuego no se encendió.

PUBLICIDAD

La situación se desató en la mañana, cuando un grupo de individuos accedió al recinto educativo mientras los estudiantes se encontraban en clases.

Durante el tumulto, lanzaron artefactos incendiarios hacia la entrada principal del INBA, aparentemente con la intención de provocar un incendio. En medio de este caos, el jefe de seguridad, un paradocente del establecimiento, aseguró que un encapuchado le arrojó el combustible.

Intervención de Carabineros y Fiscalía

Carabineros informó que tras el ataque, el jefe de seguridad se trasladó a la tercera comisaría de Santiago para continuar con el procedimiento correspondiente. La presencia de personal especializado de OS-9 y Labocar fue solicitada por la Fiscalía para llevar a cabo las pericias y el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos.

Hay que recordar que este no es un hecho aislado en las inmediaciones del INBA. Entre junio e inicios de este mes el rector, Gonzalo Saavedra, ya ha denunciado en dos ocasiones ser víctima de agresiones con bombas molotov.