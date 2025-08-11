Matan a adolescente de 15 años al interior de taxi en Melipilla: conductor está herido

Un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos en Melipilla mientras viajaba en un taxi. El conductor del vehículo también resultó herido por los disparos.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en la intersección de Gabriel García con la calle Educadoras Hermanas Marambio. En el vehículo se encontraban el conductor, que manejaba el taxi, y el joven, quien ocupaba el asiento trasero.

De acuerdo con los primeros informes, un individuo se acercó al taxi y realizó al menos siete disparos contra las víctimas. El taxista recibió un disparo, mientras que el joven fue impactado en cinco ocasiones, lo que le causó la muerte en el lugar.

Jorge Cáceres, fiscal de la Fiscalía de Delitos Violentos de la Región Metropolitana (ECOH), indicó que se investiga la posibilidad de que el ataque haya sido perpetrado por un atacante solitario.

Después del ataque, a pesar de sus lesiones, el conductor logró llegar hasta el Hospital de Melipilla y entrar a la sala de urgencias. Sin embargo, al llegar, el adolescente ya había fallecido.

En el centro asistencial, la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI realizó una pericia del vehículo atacado y recogió el testimonio del taxista, quien se encontraba confundido y desorientado tras el ataque.

Tanto el taxista como el adolescente asesinado tenían antecedentes policiales por delitos de menor connotación. Además, las autoridades investigan la posibilidad de que el ataque estuviese relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas rivales.