Matthei cuestiona pacto electoral entre republicanos, libertarios y social cristianos: “Nunca han querido la unidad”

Completamente cortados se encuentran los puentes entre las cadidaturas de Evelyn Matthei y José Antonio Kast, luego que el Partido Republicano, Social Cristiano y Libertarios inscribieran en el Servicio Electoral un pacto parlamentario para las elecciones de noviembre, desoyendo el llamado de los empresarios a ir en unidad.

La abanderada de Chile Vamos indicó que esos partidos “nunca han querido la unidad” de la derecha y ellos como bloque han “llamado a la unidad desde hace dos o tres años”.

Asimismo, Matthei evitó responder si apoyaría a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta con Jeannette Jara.

“No hay nada que responder, mucho que negociar, pero ustedes saben que hemos llamado a la unidad desde hace ya dos o tres años y nunca han querido la unidad”, dijo la exalcaldesa.

La derecha dividida

Ni la carta de los más de 160 empresarios condicionando el financiamiento político a cambio de unidad, logró acercar las posiciones en los partidos de derecha de cara a las elecciones de noviembre próximo, ya que no llegarán en una lista única a competir en el Congreso como mandataron los financistas de las campañas, transparentando aún más el quiebre y falta de confianza que existe en la oposición.

En la misiva, se les pedía a Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser unidad para enfrentar las elecciones: “Sabemos que sin unidad

Por tal razón, los empresarios les pidieron a los candidatos presidenciales: “Posterguen sus legítimos intereses y pongan a Chile primero y trabajen unidos por un programa y una lista parlamentaria. Chile lo necesita, el electorado lo demanda y la realidad lo aconseja”.

Sin embargo, en la derecha no hubo ni acuerdo ni unidad en torno a la lista única, ya que el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario inscribieron su pacto parlamentario ante el Servel sin Chile Vamos.