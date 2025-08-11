Noticias

Matthei cuestiona pacto electoral entre republicanos, libertarios y social cristianos: “Nunca han querido la unidad”

Además, la abanderada de Chile Vamos no quiso responder si apoyaría o no a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta presidencial ante Jeannette Jara.

Evelyn Matthei. (Instagram)
Por Nibaldo Pérez Bravo

Completamente cortados se encuentran los puentes entre las cadidaturas de Evelyn Matthei y José Antonio Kast, luego que el Partido Republicano, Social Cristiano y Libertarios inscribieran en el Servicio Electoral un pacto parlamentario para las elecciones de noviembre, desoyendo el llamado de los empresarios a ir en unidad.

La abanderada de Chile Vamos indicó que esos partidos “nunca han querido la unidad” de la derecha y ellos como bloque han “llamado a la unidad desde hace dos o tres años”.

Asimismo, Matthei evitó responder si apoyaría a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta con Jeannette Jara.

“No hay nada que responder, mucho que negociar, pero ustedes saben que hemos llamado a la unidad desde hace ya dos o tres años y nunca han querido la unidad”, dijo la exalcaldesa.

La derecha dividida

Ni la carta de los más de 160 empresarios condicionando el financiamiento político a cambio de unidad, logró acercar las posiciones en los partidos de derecha de cara a las elecciones de noviembre próximo, ya que no llegarán en una lista única a competir en el Congreso como mandataron los financistas de las campañas, transparentando aún más el quiebre y falta de confianza que existe en la oposición.

En la misiva, se les pedía a Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser unidad para enfrentar las elecciones:

Por tal razón, los empresarios les pidieron a los candidatos presidenciales: “Posterguen sus legítimos intereses y pongan a Chile primero y trabajen unidos por un programa y una lista parlamentaria. Chile lo necesita, el electorado lo demanda y la realidad lo aconseja”.

Sin embargo, en la derecha no hubo ni acuerdo ni unidad en torno a la lista única, ya que el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario inscribieron su pacto parlamentario ante el Servel sin Chile Vamos.

