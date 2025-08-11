“No es un ignorante en política... Es un hombre que ha vivido mucho”: Guarello salió en defensa de Carlos Caszely por crítica de Franciso Orrego

El panelista de Sin Filtros, Francisco Orrego –abogado de profesión–, haciéndole honor al nombre del programa del que participa, lanzó los dardos contra el exjugador de Colo Colo, Carlos Caszely.

Lo anterior, luego de que “El Rey del Metro Cuadrado” se refiriera a la consideración mediática frente a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, comparándolo con la descripción del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En específico, la leyenda del balompié nacional, puso en la mesa que la exministra del Trabajo, Jara, es tildada como comunista, a diferencia del líder republicano, quien no es tratado como fascista. Esto motivó al excandidato a la gobernación regional de la Región Metropolitana, Francisco Orrego, a sacarlo a colación en el espacio de debate político ya nombrado.

“Un republicano puede ser un conservador durísimo, un católico practicante, puede ser un compadre que tenga temas valóricos marcados por la Iglesia Católica, puede ser un social cristiano, puede ser un republicano, pero en ningún caso sería un fascista”, señaló Orrego.

“Entonces, a Carlos Caszely yo lo invito amablemente a que no desinforme, a que no genere fake news, a que no mienta, a que no genere mentiras en la unión pública y a que se eduque, a que lea, a que estudie”, agregó.

Guarello sale en defensa de Caszely

Tras los dichos del letrado, el comentarista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, no dejó pasar por alto estas palabras de Francisco. Es así como en su programa, La Hora de King Kong, apuntó a Orrego, defendiendo la postura de Carlos Caszely.

“Dijo que es un ignorante en política. Ya, es difícil. Habría que explicarle a Francisco Orrego que Caszely no es un ignorante en política. Es un hombre que ha vivido mucho. Que vivió grandes procesos políticos en este país, en primera persona. El gobierno de Frei, el gobierno de Allende. Fue a jugar España cuando todavía gobernaba Franco. Volvió a Chile cuando todavía estaba Pinochet y estaba intervenido Colo Colo. Vio la intervención de la ANFP por parte de los militares, tuvo que ir a La Moneda”, fueron los primeros dichos de Juan Cristóbal.

“Estuvo en la franja del ‘No’. De hecho, la intervención de Caszely en la franja del ‘No’ fue el momento con propaganda política que más votos le dio al ‘No’. La intervención de Caszely en la propaganda del ‘No’, en 1988, cuando sale y abraza a su mamá y dice ‘esta mujer es mi madre’, fue el momento, fue el comercial o el producto de publicidad, que más votos giró hacia el ‘No’, por su profundo arraigo popular”, añadió el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011).

“Estuvo adentro, en el interior del poder”

“Yo fui a la despedida de Caszely. Debe haber sido la única vez que durante el gobierno de Pinochet hubo una verdadera manifestación política dentro del estadio. No sé si Caszely quería o no. Pero Caszely ha sido testigo de primera mano de la historia de Chile de los últimos 60, 70 años. No como un tipo que no conocía a nadie. Estuvo adentro, en el interior del poder”, subrayó Guarello.

“Estuvo en el consulado en España. También Caszely fue muy amigo de Volodia Teitelboim. En la Unidad Popular fue un hombre cercano a Salvador Allende. Y desde su estatura, de figura, de estrella, para Pinochet fue un hombre intocable. Sufrió una campaña de desprestigio violenta por los medios chilenos que a mí me tocó verla. Fue sacado de la selección en el año 77 por razones políticas, para que no jugara en la eliminatoria. Es difícil que Caszely sea ignorante en materia política”, agregó el también escritor.

“Decir que Caszely es un ignorante político, es ser un ignorante de historia”

“Puede ser un riesgo que a ti no te gusten las opiniones de Caszely o puede ser que tú creas que Kast, que es tu candidato, no es un fascista. Algunos dirían que es un criptofascista. Es una definición bien interesante a nivel filosófica y política. Pero decir que Caszely es un ignorante político, es ser un ignorante de historia. Un ignorante en la historia de Chile. Y ser un ignorante en la historia popular de este país”, expresó el comentarista.

“Eso es ser ignorante, porque Caszely realmente es un hombre testigo, en primera línea, de la historia de Chile. Te guste o no. No te gusta su opinión, mala suerte. Pero decir que Caszely es un ignorante... Todo lo que ha vivido Caszely, no lo podrías vivir ni en cien mil vidas”, cerró Juan Cristóbal Guarello.