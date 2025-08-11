Piloto que aterrizó sin autorización en la Antártica fue sancionado por la Justicia chilena: no podrá entrar al país por tres años

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas resolvió este lunes aplicar una salida alternativa en el caso de Ethan Guo, joven piloto estadounidense de 19 años que, en junio pasado, aterrizó sin permiso en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, ubicado en el Territorio Antártico Chileno.

PUBLICIDAD

La determinación, adoptada por el juez Franco Reyes, contempla la suspensión condicional del procedimiento solicitado por la Fiscalía, que imputó a Guo los delitos de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin autorización en la mencionada terminal aérea.

Como parte de las condiciones impuestas, el piloto deberá donar 30.000 dólares a la Fundación Nuestros Hijos en un plazo máximo de 30 días y cumplir con la prohibición de ingresar al territorio nacional durante los próximos tres años.

De acuerdo con la investigación, a fines de junio Guo despegó en una avioneta desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas, con un plan de vuelo que indicaba sobrevolar zonas cercanas. No obstante, el Ministerio Público sostiene que el joven modificó su trayectoria sin notificar ni obtener autorización.

“En dicho contexto, el imputado entregó a la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) datos falsos sobre el plan de vuelo, y puso en riesgo la seguridad del tráfico aéreo que llevó a la autoridad a declarar a la aeronave como extraviada” , señala el comunicado del Poder Judicial.

Desde el incidente, el piloto permanece en la Antártica, por lo que la audiencia de este lunes se desarrolló de manera telemática, al igual que su formalización anterior.

En esa primera audiencia, se explicó que Guo inició en septiembre de 2024 una travesía aérea en solitario con fines benéficos. Inspirado por la lucha contra el cáncer de su primo, buscaba crear conciencia sobre la enfermedad y recaudar fondos, con el objetivo de convertirse en la primera persona en recorrer en solitario los siete continentes.

PUBLICIDAD

Con esta resolución, el proceso judicial queda suspendido, siempre que el joven cumpla las condiciones impuestas.