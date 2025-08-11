Presidente Boric publica resultados de examen de orina y pelo y lanza guiño: “Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario”

El Presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de “X” para dar a conocer los resultados de examen de orina y de pelo que se realizó, para detectar droga.

“Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”, comenzó su mensaje.

Agregó que “es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla. El Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile”.

Terminó su escrito, lanzando un importante guiño a la clase política: “Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado”.

¿Qué pasa mañana?

Esta publicación ocurre a horas de que se vote en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que establece que el Presidente de la República, ministros, parlamentarios y otras autoridades deberán presentar una declaración jurada y exigir un test de drogas.

Antes de que Boric publicara los resultados, la vocera de Gobierno Camila Vallejo en un punto de prensa, indicó que “insisto, yo le quiero dar por sentado de que el Presidente publica este test de droga, negativo por cierto, y no les va a bastar”.

“Esto no tiene que ver con la transparencia que por cierto la tiene el Presidente de la República y los más altos estándares que tiene el Presidente de la República, sino que les interesa siempre mantener arriba la sospecha para por si acaso alguien le entra la duda”, puntualizó.