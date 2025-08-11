Profesora murió en motel tras encuentro con un estudiante de 14 años

Un trágico suceso ha conmocionado a México, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una profesora en un motel. La mujer, identificada como Leticia, de 42 años, habría sufrido un infarto mientras se encontraba en compañía de un joven, quien aparentemente era su estudiante.

Según informes del diario El Tiempo, Leticia ingresó al motel acompañada por el menor. Poco tiempo después de entrar a la habitación, el joven salió rápidamente en busca de ayuda, alarmado al notar que la docente no respondía.

El personal del motel llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Al llegar, los paramédicos intentaron reanimarla, pero confirmaron que la profesional ya no presentaba signos vitales.

Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del deceso podría ser un paro cardíaco repentino. Sin embargo, se espera el informe oficial de medicina legal para obtener más detalles sobre lo ocurrido.

El impacto

El joven de 14 años, afectado emocionalmente por la situación, recibió asistencia médica debido a una intensa crisis nerviosa provocada por el incidente.