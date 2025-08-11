Ruta 68 tendrá “peaje a Luca” este fin de semana largo: estos son los horarios con rebaja

En el marco del próximo fin de semana largo por la festividad de la Asunción de la Virgen, la Ruta 68 —que conecta Santiago con la Región de Valparaíso— informó que volverá a implementar la medida del “Peaje a Luca” con el objetivo de facilitar los desplazamientos y aliviar el gasto de las familias que planean viajar.

PUBLICIDAD

La concesionaria detalló que la rebaja se aplicará desde la madrugada del jueves 14 de agosto y en distintas franjas horarias hasta el domingo 17, abarcando tanto la ida como el retorno a la capital. “Este fin de semana largo, aprovecha las franjas horarias con peaje rebajado para que tu viaje sea más económico”, señalaron a través de sus plataformas oficiales.

El beneficio estará disponible para autos y camionetas, con un valor reducido de $1.000, mientras que los camiones de dos o más ejes podrán acceder a un 50% de descuento en la tarifa durante la madrugada.

H orarios del “Peaje a Luca” para autos y camionetas:

Jueves 14 de agosto: de 07:00 a 13:00 horas.

Viernes 15 de agosto: de 07:00 a 10:00 horas.

Domingo 17 de agosto: de 07:00 a 13:00 horas.

PUBLICIDAD

La medida busca descongestionar la ruta en las horas punta y entregar una alternativa más económica a los viajeros. El objetivo de la medida es que las familias puedan optimizar su presupuesto en medio del aumento del flujo vehicular que tradicionalmente se registra en este tipo de fechas.

Con el “Peaje a luca” se busca incentivar que los usuarios programen su viaje en las franjas horarias habilitadas, evitando así atochamientos y haciendo más grato el desplazamiento hacia y desde la costa.

El llamado de Ruta 68 es a informarse previamente de los horarios, programar los desplazamientos y respetar las medidas de seguridad vial. Además, recomendaron utilizar aplicaciones de tráfico en tiempo real para conocer el estado de la carretera y así sacar el máximo provecho a la iniciativa.