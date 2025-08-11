“Una región golpeada por el terrorismo”: José Antonio Kast confirma que Rodolfo Carter postulará al Senado en La Araucanía

Durante la mañana de este lunes 11 de agosto, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, confirmó a través de su cuenta en X (antes Twitter), que el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, postulará al Senado por la Región de La Araucanía.

Así, Rodolfo Carter asumirá el desafío de llegar al Congreso tras haber dejado la Municipalidad de La Florida en 2024, donde estuvo desde 2011.

“Una región golpeada por el terrorismo”

"En Temuco, junto a Rodolfo Carter quien ha asumido el enorme desafío de postularse como Senador en la Araucanía", escribió José Antonio Kast al anunciar a Carter como candidato al Congreso.

A lo anterior añadió que “una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso”.

Rodolfo Carter además es uno de los voceros de la campaña presidencial de José Antonio Kast, quien busca por tercera vez llegar a La Moneda, candidatura a la que se sumó luego de reconocer que no se siente cercano a Chile Vamos ni a la candidatura de Evelyn Matthei, pese a que fue ese conglomerado el que lo apoyó en el pasado.

De esta manera, Rodolfo Carter, quien en un momento incluso se rumoreó podía levantar su propia campaña presidencial, fue confirmado como aspirante a un cupo senatorial por la Región de La Araucanía, en las elecciones del próximo 16 de noviembre.