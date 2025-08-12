Allanaron casa en donde estuvo secuestrado exalcalde Montoya: encontraron parte de un dedo

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) culminó este martes con la detención de dos personas relacionadas con el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, ocurrido a fines de junio. La captura se llevó a cabo tras el allanamiento de una vivienda en el pasaje Ovalle de la Villa Sarmiento, en la comuna de Renca, identificada como el lugar donde Montoya estuvo retenido.

Detenidos y hallazgos en la vivienda

Los detenidos son un hombre y una mujer, ambos adultos y de nacionalidad chilena, quienes presuntamente facilitaron el inmueble para llevar a cabo el secuestro.

Según información confirmada por Meganoticias, no se ha establecido si están vinculados a la organización criminal internacional conocida como “Los mapaches”, facción del Tren de Aragua, señalada como responsable del secuestro del exjefe comunal.

Durante el procedimiento policial, se hallaron restos biológicos en el interior de la vivienda, específicamente una falange de un dedo meñique izquierdo. Este descubrimiento llevó al Servicio Médico Legal a acudir al lugar para realizar las diligencias pertinentes.

La información preliminar sugiere que podrían existir otros casos de secuestro relacionados con esta propiedad, que funcionaría como un lugar de tránsito. De acuerdo con las fuentes, el resto biológico encontrado podría pertenecer a otra víctima que estuvo cautiva en el mismo lugar.

Además, se ha indicado que el inmueble está dividido en al menos dos espacios, uno de los cuales sería utilizado como sitio de cautiverio, mientras que en el otro reside una familia.