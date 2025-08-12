Anuncian pronta inauguración de nuevo Cesfam en Santiago: atenderá al menos 30 mil usuarios de la zona norte de la comuna

Con la expectativa de que el nuevo Cesfam Erasmo Escala esté en operaciones durante el último trimestre de 2025, se anunció la pronta inauguración del Centro de Salud Familiar, luego que el equipo técnico del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) se reuniera con la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago para el traspaso del recinto.

Así, tras el encuentro, Pablo Contreras, de la Dirección de Atención Primaria del Departamento de Gestión Municipal del SSMC, sostuvo que se afinaron los últimos detalles, “tanto del término del proyecto en infraestructura, equipamiento, puesta en marcha y el funcionamiento de este tan anhelado centro de salud, que sabemos que lleva prácticamente más de 10 años desde que se gestó”.

“La expectativa que tenemos -en conjunto con el municipio y con la Dirección de Salud de Santiago- es que esté atendiendo a nuestros vecinos el último trimestre del año 2025, aprovechando también de descongestionar el otro centro de salud de la zona norte de Santiago, que es Domeyko”, agregó.

Cesfam Erasmo Escala atenderá a más de 30 mil usuarios

Con una superficie total de 2.508,16 m² y una inversión superior a los $3 mil millones, el nuevo Cesfam Erasmo Escala –ubicado justamente en Erasmo Escala 2767 y que tendrá una población de inscritos de al menos 30 mil usuarios- se emplaza en la zona poniente de la comuna de Santiago, en una zona de transición entre el barrio patrimonial Yungay y otros sectores como Brasil, Universitario y Ejército.

El nuevo Centro de Salud Familiar contará con tres sectores clínicos diferenciados por colores, incluyendo 21 box de atención, seis box dentales y tres box ginecológicos. También tendrá sala de procedimientos, de rehabilitación, entrega de medicamentos, leche y alimentos, además de áreas administrativas, atenciones médicas ambulatorias, psicosociales y nutricionales.

Hasta ahora, el único Cesfam de esta área de la comuna es el de Ignacio Domeyko, el cual ha experimentado un aumento significativo en su población inscrita, triplicando en los últimos años.

“La apertura de este nuevo centro no solo ampliará la cobertura y mejorará el acceso a la salud, sino que también elevará la calidad de los servicios disponibles, consolidando un modelo de atención más integral, equitativo y eficiente para Santiago”, precisó la directora de la Dirección de Salud, Jessica Pradenas.