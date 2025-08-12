BancoEstado sorprende al ampliar los límites de transferencias y giros en CuentaRUT

BancoEstado anunció oficialmente la ampliación de los límites de transferencias de la CuentaRUT, una medida que busca mejorar la experiencia de los más de 16 millones de usuarios que utilizan este producto.

El comunicado fue difundido este martes, y la entidad destacó que esta actualización responde a una creciente demanda de los clientes.

Nuevos límites de transferencia y giros

Con la finalidad de facilitar las transacciones, el banco estableció que el nuevo límite para la primera transferencia a una cuenta nueva será de $200.000, un incremento significativo respecto al anterior límite de $100.000. Esto permitirá a los usuarios realizar envíos de dinero de manera más efectiva, especialmente en situaciones que requieren mayor rapidez en las transacciones.

Además, la entidad financiera comunicó que el límite diario para el envío total de transferencias se duplicó, pasando de $1.000.000 a $2.000.000.

En cuanto a los giros de efectivo, los usuarios de CuentaRUT ahora podrán retirar hasta $400.000 en los más de 2.500 cajeros automáticos de BancoEstado en todo Chile, un aumento considerable respecto al límite anterior de $200.000.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en cajeros que no pertenecen a la red del banco, el monto máximo para giros se mantiene en $200.000.



