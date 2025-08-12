Estación Central realiza marcha exploratoria de Seguridad en sector de terminales de buses

Este lunes recién pasado, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, junto al delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, y otras autoridades de Gobierno y de las policías, encabezaron la Marcha Exploratoria de Seguridad en el sector de los terminales de buses de la comuna.

La actividad, acordada en la reunión de coordinación del pasado 5 de agosto, tuvo por objetivo evaluar en terreno las principales problemáticas del sector, entre ellas la seguridad, mantención de calles, luminarias y espacios públicos, así como la necesidad de mejoras integrales en este punto neurálgico que es puerta de entrada a Estación Central y a la Región Metropolitana.

En el recorrido participaron también representantes de la Seremi de Transporte, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Santiago, Asociaciones de buses, FENABUS, Terminal de Buses Sur y Terminal de Buses San Borja, reafirmando el compromiso interinstitucional por avanzar en soluciones concretas.

“Este recorrido es un paso importante para recuperar un sector estratégico de nuestra comuna y del país. Vamos a trabajar de forma coordinada para entregar mejores condiciones de seguridad, infraestructura y convivencia, tanto a quienes llegan y salen de Santiago, como a nuestras vecinas y vecinos que viven aquí”, señaló el alcalde Felipe Muñoz.

Como resultado, se acordó la conformación de una Mesa de trabajo e inversión que permitirá coordinar acciones y recursos para mejorar la seguridad, el orden y la infraestructura del sector, beneficiando tanto a quienes transitan diariamente como a las y los vecinos que habitan en las inmediaciones.