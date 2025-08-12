Fiscalía indaga supuesto hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas un día después de la desaparición de María Ercira Contreras

María Ercira Contreras, mujer de 86 años desaparecida desde 12 de mayo de 2024 desde el restaurante del fundo Las Tórtolas en Limache. (X)

El pasado 30 de julio la Fiscalía de Limache aceptó llevar adelante las diligencias para ubicar e interrogar a los dos trabajadores de la basura, a petición de la defensa de la familia de la mujer de 86 años, quien desapareció el 12 de mayo de 2024 mientras celebraba junto a su entorno el Día de la Madre en el restaurante ubicado al interior del fundo Las Tórtolas.

La información llegó a oídos de la defensa de la mujer por parte de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones (PDI) identificado como, Óscar Díaz, quien, a su vez, se habría enterado del supuesto hallazgo por un tercero, a quien los dos hombres le contaron en medio de un partido de fútbol que habían encontrado un collar y un anillo en la basura del lugar, un día después de la desaparición de María Ercira, según La Tercera.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, detalló en su solicitud al Ministerio Público que los recolectores de basura habrían manifestado que “las bolsas de basura pesaban más de lo normal”, pero que no las abrieron.

Por tal razón, la defensa solicitó que se tome declaración a los dos trabajadores y al exfuncionario de la PDI.

Nuevo testigo

El abogado Manríquez, en tanto, confirmó que la Fiscalía dispuso que se interrogue a un nuevo testigo, además de llevar adelante nuevas diligencias en el fundo Las Tórtolas.

El abogado sostuvo al citado medio que han “recibido datos que, de ser ciertos y de no constituir otro despiste, pueden ser esenciales para resolver esta situación que lleva mucho tiempo. Nosotros esperamos que los datos recibidos nos lleven a resolver qué es lo que ha ocurrido con la señora Ercira”.

Carla Hernández, nieta de la mujer, por su parte, indicó que “por ningún motivo queríamos que se filtrara a los medios de comunicación porque hay unas personas que quieren declarar bajo reserva”.