“Le da osadía y juventud”: ‘El Colombiano’ asegura que Jeannette Jara sigue hasta el día de hoy los consejos en moda que le entregó hace dos años

Con más de tres décadas inmerso en el mundo de la moda, Nelson Beltrán, mejor conocido como “El Colombiano”, ha trabajado con más de 35 mil mujeres. Y entre sus clientas, se sumó la precandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

El experto asegura que la mujer los toma hasta el día de hoy, ya a dos años de que la asesoro, durante el primer trimestre de 2023, cuando Jara cumplía su rol de ministra de trabajo del actual Gobierno de Boric.

Sobre esto, Nelson conversó de manera exclusiva con La Tercera, afirmando que buena parte de la asesoría se centró en el uso de la paleta de colores, aconsejándole a la exjefa de la cartera de Trabajo dejar de lado los cálidos y enfocarse en el rojo, característico de su partido.

“Ella dejó de usar el rojo por mucho tiempo, usa labiales de otros colores, mucho más frambuesa, berry, pero ya no el rojo. Ese es un color cálido que por su colorido de vestuario no tiene armonía, no hay equilibrio”, comentó ‘El Colombiano’.

“Al usar prendas en tonos fríos, utiliza también labiales en tonos fríos o neutros. Ella tiene una agenda muy ordenada, que entendió el mensaje de la importancia de la asesoría de imagen, que los colores fríos la van a rejuvenecer, armonía, credibilidad y mucha empatía”, siguió Beltrán.

“Ese es su encanto, entonces cuando alguien como la ministra Jara presenta el proyecto de las 40 horas, lo muestra con su traje azulino con su blusa champagne, es una imagen supe positiva como mujer, profesional y ministra de Estado”, añadió el experto en moda.

“Eso hace que tenga esa cercanía con la gente”

Es por esto que Nelson Beltrán reconoció que Jeannette ha tomado sus consejos y los ha puesto en práctica. “Uno puede cada cierto tiempo volver a renovar el clóset, volverlo más moderno o más osado, pero en este caso ella sigue manteniendo la línea, hasta el día de hoy, con colores fríos como el fucsia, rosa, azul, mezclado con champagne. Eso hace que tenga esa cercanía con la gente”, señaló.

En relación al estilo de cabello de la abanderada de la centroizquierda, Nelson confesó que “el corte de pelo también es un acierto, hace que se vea mucho más dinámica, rápida, ejecutiva y moderna. Haber hecho la transición de teñirse el pelo a dejarlo natural, con un corte moderno, también le sumó. Es un muy buen trabajo de imagen que ella hace. Le recomendé con quién atenderse, para no teñirlo, mantenerlo 100% de forma natural, de fácil peinado”.

“Todos los consejos los mantiene, sigue la misma línea que le recomendé, desde texturas, géneros y colores. De todos los candidatos a la Presidencia la que sale con colores más jugados, más empatía, es la señora Jeannette Jara. Las cejas están muy bien definidas, el maquillaje no es teatral, agresivo; por el contrario, es uno que le da osadía y juventud”, finalizó el profesional de la industria de moda.