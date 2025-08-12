¿Marca registrada?: Carabineros decomisa más de 1,8 kilos de droga en envases con imagen de Pablo Escobar

En un operativo realizado este martes en la comuna de Lo Espejo, personal de Radiopatrullas de Carabineros fiscalizó a un hombre adulto que transitaba por el sector. La inspección derivó en un importante decomiso de drogas y armas.

Según informó la institución, el sujeto portaba una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie borrado, además de dos cargadores y 25 municiones sin percutir.

Droga con sello de Pablo Escobar

Durante la revisión, los funcionarios encontraron contenedores de papel, recipientes plásticos y bolsas de polietileno estampadas con el rostro de Pablo Escobar y calaveras, que contenían diversas sustancias ilícitas. Tras las pruebas de campo y el pesaje correspondiente, se confirmó el decomiso de:

58,2 gramos de clorhidrato de cocaína

2,9 gramos de pasta base

21 gramos de marihuana

502 gramos de cafeína

1,223 kilos de ketamina

En total, la incautación alcanzó 1 kilo, 807 gramos de droga, además de $28.000 pesos en efectivo (aprox. 30 dólares).

Posible vínculo con organización criminal

El imputado no posee antecedentes penales ni causas vigentes. Sin embargo, la investigación busca establecer si mantiene vínculos con un caso anterior ocurrido en marzo en la misma calle, cuando dos mujeres fueron detenidas por vender droga en envases con la imagen del famoso narcotraficante colombiano.