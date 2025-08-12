San Miguel ya decidió: Concejo municipal revierte el nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

A las 15 horas de este martes, se llevó a cabo el esperado concejo municipal en San Miguel, donde se definió el futuro del nombre de la Avenida Salvador Allende. Con cinco votos a favor, se optó por cambiar el nombre de la arteria a Avenida Salesianos.

Cuatro concejales apoyaron el regreso al nombre Salesianos: el exintendente y alcalde Felipe Guevara (RN), el exalcalde Luis Sanhueza (RN), la militante del Partido Republicano Eva Merino y la concejala de la UDI Claudia Rojas. En oposición, cuatro concejales votaron a favor de mantener el nombre de Avenida Salvador Allende: la concejala del Partido Comunista Carla Santana, la frenteamplista Viviana Llambias, el socialista Gabriel Zúñiga y el independiente Claudio Escobar.

La alcaldesa Carol Bown (UDI), quien promovió la modificación, fue la que inclinó la balanza hacia la decisión de cambiar el nombre. Cabe recordar que el nombre de Salvador Allende fue asignado en 2023, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Opiniones encontradas entre los concejales

Durante la sesión, que contó con la presencia de vecinos que apoyaban ambas posturas, los concejales fundamentaron sus decisiones. Aquellos que votaron por mantener el nombre de Salvador Allende criticaron la consulta ciudadana realizada por la administración de la alcaldesa Bown, la que reveló que un 82% de los encuestados prefería el nombre Salesianos.

Los críticos calificaron dicha consulta como “trucha”, afirmando que fue “realizada entre gallos y medianoche” y “a vecinos con una clara posición ideológica”.

Por otro lado, quienes abogaron por volver al nombre Salesianos expresaron que esta denominación “está en el corazón de los sanmiguelinos” y que “volver a Salesianos es abrazar nuestras raíces locales”.

Al finalizar la votación, la alcaldesa Bown declaró que todo este proceso controversial deja como enseñanza que las decisiones en la comuna “nunca deben hacerse a espaldas de los vecinos”.