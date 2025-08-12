Tras polémico show de Los Locos del Humor: Concejales de Buin evalúan presentar acciones legales por “comentarios ofensivos y homofóbicos”

Durante el pasado fin de semana, en la comuna de Buin, se llevó a cabo un show de comedia, organizado por la Municipalidad, de la mano del dúo Los Locos del Humor. Y lo que debía ser un atractivo evento –bajo el marco del Día del Dirigente y la Dirigenta Social– terminó sacando ronchas por el acento de la rutina.

Tras esto, concejales de Buin mostraron su descontento por la presentación de la dupla compuesta por Gabriel Artigas y Hugo Silva, debido a que habrían realizado chistes discriminatorios.

“No es humor, es humillación”

En específico, fueron los concejales Tamara Aguilera, del Partido Comunista, y Diego Calderón, de la Democracia Cristiana, quienes mediante redes sociales se pronunciaros tras la rutina humorística, indicando que el espectáculo “no es humor, es humillación”.

“Lo que debía ser un acto de reconocimiento se fue convirtiendo en un acto de humillación y de un humor inaceptable para los que estaban presentes”, señaló Diego en el registro.

Estarían evaluando acciones legales

Tal como lo dejaron en claro en el video, están estudiando las opciones para llevar esto ante la justicia, puesto que el show se llevó a cabo con fondos municipales.

En la otra vereda, Aguilera dijo que “no se trata de estar en contra del humor. Si las personas deciden ver este tipo de espectáculos, está bien. El tema es que fue financiado con fondos públicos y no fuimos advertidos del tipo de humor que allí se iba a desarrollar”.

Las ofensas en la rutina

Según los concejales, durante la presentación se hicieron “comentarios ofensivos respecto de personas con discapacidad que estaban presentes, se realizaron comentarios homofóbicos y se reivindicó la violencia contra la mujer”. Con esta denuncia, alertaron que tienen por objetivo que “se investiguen eventuales responsabilidades”.

“Presentaré formalmente una queja ante el alcalde, Miguel Araya, y la Dirección de Desarrollo Comunitario. Asimismo, exigiré que en el próximo concejo municipal del miércoles se realice una revisión rigurosa de lo ocurrido”, finalizó Tamara.