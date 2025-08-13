Alerta meteorológica: Tres regiones, incluida la RM, se preparan para tormentas eléctricas este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso este miércoles por posibles tormentas eléctricas en tres regiones del país, a raíz de las precipitaciones esperadas para esta semana en la zona central. Este fenómeno tendrá lugar entre la mañana y la noche del viernes 15 de agosto.

Las regiones afectadas por este aviso incluyen Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, así como O’Higgins y sectores del Maule. El impacto se sentirá en zonas costeras, de valle, precordilleranas y de cordillera. Este evento meteorológico coincide con un fin de semana largo, ya que se producirá justo en el día feriado.

Aviso de fenómenos meteorológicos

La DMC emite avisos cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos” .

Alejandro Sepúlveda, periodista de Mega especializado en meteorología, explicó que “la probabilidad de precipitaciones este viernes se va confirmando. Serán chubascos, es decir, una precipitación desorganizada que cae en distintos puntos y en distintos momentos” . Estas lluvias se prevén especialmente en el litoral y en la zona central durante la tarde del viernes.

Se anticipa que en Santiago, la temperatura máxima no superará los 13 grados, con acumulaciones de lluvia que oscilarán entre 5 a 10 milímetros. El jueves por la tarde se espera que comiencen las lloviznas en el litoral, mientras que los chubascos se registrarán durante el viernes.