¿Cinco días de celebración para Fiestas Patrias?: Diputada presenta proyecto para decretar feriado el 17 de septiembre

La diputada Camila Musante (Ind-PPD) presentó un proyecto de ley que busca declarar el miércoles 17 de septiembre como feriado, lo que permitiría disfrutar de cinco días de celebraciones por Fiestas Patrias.

Modificación de la Ley 19.973

El proyecto de Musante propone una modificación a la Ley 19.973, la cual estableció el 17 de septiembre como feriado en 2004. La propuesta consiste en cambiar el año de referencia de 2004 a 2025, permitiendo así que la fecha vuelva a ser un día festivo.

Durante la administración del expresidente Ricardo Lagos, este día correspondió a un viernes, lo que limitó las celebraciones a solo tres días en lugar de cuatro.

“La posibilidad de contar con un día extra de festejos permite la ocurrencia de un sinnúmero de consecuencias positivas para la ciudadanía y también para la economía”, afirmó la diputada respecto a su propuesta.

Musante destacó que el incremento en la duración de las festividades podría traducirse en un aumento del consumo y la creación de empleo, dado que se espera una mayor afluencia de personas durante este período.

Impacto en el comercio y el turismo

En su exposición, Musante conectó su propuesta con el impacto que puede tener en el comercio y el turismo. Según la diputada, un feriado adicional fortalecería los lazos sociales entre las personas y ofrecería la oportunidad de impulsar el turismo y las actividades recreativas.

“En los tiempos que corren, debemos dar fomento al turismo y a las actividades de esparcimiento, donde habrá evidentemente un beneficio directo para la actividad económica asociada al turismo, que tantos réditos le trae a los sectores rurales”, agregó.

Musante también envió un mensaje al Gobierno, esperando que el proyecto sea recibido positivamente. “Sabemos que propuestas así dependen de un informe financiero del Ministerio de Hacienda, pero invitamos a otros ministerios a sumarse”, señaló la parlamentaria.

En cuanto a las implicaciones económicas de un nuevo feriado durante Fiestas Patrias, Musante concluyó que “más que mermar o generar un daño, es potenciar las celebraciones”. Este enfoque sugiere que el impacto no solo sería favorable para los ciudadanos, sino que también beneficiaría a los sectores económicos relacionados con las festividades.

Es importante destacar que la propuesta de Musante se refiere únicamente al 17 de septiembre de 2025 y no se establecería como un feriado irrenunciable, a diferencia de los días 18 y 19 de septiembre, que ya están designados como tales.