Disturbios en Liceo Lastarria: estudiante resultó quemado por molotov y otro herido por cortes

Durante la mañana de este miércoles, se registraron disturbios en el exterior del Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en la comuna de Providencia. Estos incidentes culminaron con un estudiante quemado tras lanzar una bomba molotov, lo que provocó que la bencina del artefacto incendiario le causara quemaduras en el cuello.

Por otro lado, en la entrada del establecimiento se encontró bastante sangre, que correspondería a otro estudiante, que quebró una mampara de vidrio, por lo que habría sufrido cortes.

La capitán de Carabineros Susana Saenz, explicó que se desconoce el estado de salud de los heridos, ya que otros alumnos los trasladaron a un lugar no especificado después del accidente.

La policía uniformada se encuentra en el proceso de investigar la identidad de los dos estudiantes heridos y el destino al que fueron llevados tras los incidentes.

Fueron alrededor de 100 estudiantes los que participaron en las manifestaciones que se llevaron a cabo en el exterior del establecimiento. Testigos presentes en la escena lograron captar imágenes de los disturbios, que se volvieron virales en redes sociales.