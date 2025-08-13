El 74% de denuncias por delitos sexuales contra menores termina archivado en Chile

En los últimos siete años, la proporción de causas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que son archivadas pasó de un 61,1% en 2017 a un 74,3% en 2024, de acuerdo con un estudio de Fundación Amparo y Justicia basado en datos del Ministerio Público.

Según el informe, el archivo se ha convertido en la salida más frecuente en las investigaciones de este tipo de agresiones, lo que preocupa a la organización. “El archivo de una causa no significa que no haya ocurrido un delito. Nos preocupa que esta respuesta institucional se esté debilitando y que las víctimas pierdan acceso a la justicia”, señaló Loreto Moore, directora ejecutiva de la fundación.

Investigación compleja y diligencias tardías

El estudio identifica factores que explican esta tendencia, como la dificultad de investigar abusos cometidos en entornos digitales o por agresores desconocidos, y la aplicación tardía de diligencias clave, como la entrevista investigativa videograbada. Nicolás Pietrasanta, jefe de Estudios y Políticas Públicas de la fundación, sostuvo que es “urgente contar con criterios definidos para decretar el archivo de causas” y con instancias de revisión internas y externas que permitan evaluar y, si es necesario, reconsiderar estas decisiones.

La entrevista investigativa videograbada, implementada en Chile desde 2019 bajo la Ley 21.057, busca obtener testimonios de calidad y proteger a las víctimas. Sin embargo, en 2024 solo el 40,1% de los denunciantes accedió a esta técnica, y en el 57,8% de esos casos se aplicó más de un mes después de la denuncia, muy por encima de los plazos recomendados internacionalmente, que oscilan entre 7 y 15 días.

“Su uso oportuno aumenta significativamente las probabilidades de que un caso avance en el proceso penal”, afirmó Pietrasanta, citando evidencia recogida junto a Fundación Paz Ciudadana.

Crecimiento sostenido de denuncias

Entre 2006 y 2024, las denuncias por delitos sexuales contra menores se cuadriplicaron, pasando de 9.693 a 40.754 casos anuales. El 87,6% de las víctimas en 2024 tenía entre 6 y 17 años, y el 12,4% eran menores de 6 años, lo que podría evidenciar dificultades para detectar abusos en la primera infancia.Además, el 82% de las víctimas fueron niñas o adolescentes mujeres, aunque los casos que involucran a varones crecieron del 13,9% en 2022 al 18% en 2024.

En cuanto a la distribución territorial, las regiones con mayores tasas de denuncias fueron Arica y Parinacota, Aysén y Ñuble.