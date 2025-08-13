Fiscalía ECOH revela que uno de los 12 detenidos en operativo realizado en Independencia está “vinculado a cuatro delitos de secuestro”

Algunos de los ciudadanos ecuatorianos y colombianos detenidos en el operativo de Carabineros y PDI en la comuna de Independencia. Varios de ellos, con antecedentes por delitos de secuestro, sicariato y robo.

Nuevos antecedentes respecto del masivo operativo que realizaron este miércoles efectivos de Carabineros y la PDI en un edificio de la comuna de Independencia se conocieron en las últimas horas, donde la Fiscalía ECOH confirmó que uno de los 12 detenidos está “vinculado a cuatro delitos de secuestro” cometidos en las últimas semanas en el país.

PUBLICIDAD

Fue el fiscal coordinador ECOH, Héctor Barros, quien reveló detalles de los antecedentes que se han logrado recabar respecto de la decena de detenidos esta jornada, quienes serán formalizados en los próximos días por una serie de delitos relacionados a asociación ilícita, secuestros, sicariatos, usurpación de viviendas y robo, entre otros.

Pormenores de la investigación

“Al respecto de uno de los imputados, está vinculado a cuatro delitos de secuestro en particular”, dijo Barros, quien señaló que “estamos trabajando en los últimos detalles de esa investigación para poder también proceder a la formalización de ello, pero dice relación con secuestros que se han cometido en las últimas semanas, y que tienen que ver con secuestros de este fin de semana y de la semana anterior”.

“Los detalles los vamos a proporcionar en la audiencia de formalización correspondiente, así es que no me voy a explayar mucho más en eso”, aseveró el abogado, quien además detalló las investigaciones respecto del eventual uso que se la habría dado a los departamentos usurpados por los imputados, la mayoría de ellos “de nacionalidad ecuatoriana y venezolana”.

“Siempre hemos sostenido que las organizaciones criminales ocupan mercados ilegales que están disponibles, y uno de los mercados donde están operando estas organizaciones es también tomarse edificios, respecto de los cuales incluso ejercen la posibilidad de poder cobrar un arriendo no siendo los propietarios de los mismos”, dijo.

“No es un fenómeno tan nuevo. Lo hemos tenido en la zona sur, en un edificio que se tuvo que allanar tres veces y al final logramos con el municipio de La Cisterna buscar una solución definitiva”, explicó.

“Pero cada vez que hay un nicho, las organizaciones lo van a utilizar. Respecto de si eran casas de cautiverio de paso, esos son unos de los antecedentes que estamos tratando de clarificar, por ahora. Ya hemos logrado localizar varias casas de estadía de personas secuestradas, pero en particular acá estamos todavía haciendo las vinculaciones para ver si efectivamente algunos de estos inmuebles estuvo vinculado a alguna casa de tránsito o una casa definitiva de retención de las víctimas”, remarcó el coordinador ECOH.

PUBLICIDAD

Otros delitos por detenidos en allanamiento

En la misma línea, el subprefecto Claudio Caro, de la BIPE Antisecuestros de la PDI, confirmó que otros dos detenidos han sido identificados en delitos “vinculados a plagio”.

El capitán de Carabineros, Daniel Medina, en tanto, reveló esta mañana en el programa de Mega “Mucho Gusto” que junto al imputado por cuatro delitos de secuestro en el país y los dos por plagio, habrían otros detenidos relacionados a “delitos violentos” cometidos “en otros países”.

“La gente está entregando información que es parte fundamental de estas investigaciones. Uno de los detenidos de ahora, vinculado a cuatro secuestros. De los 12 detenidos, hay dos vinculados directamente a delitos que son los que se estaban investigando, investigaciones conjuntas entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, que los están posicionando ya en delitos violentos”, contó.

Al respecto de uno de los imputados, está vinculado a cuatro delitos de secuestro en particular — Héctor Barros

“Hay antecedentes internacionales incluso ya, con la identificación que se ha logrado, de que estarían vinculados a otros delitos en otros países, y esas son las diligencias que continúan ahora”, precisó.

“El fiscal (Barros) habló también de la ampliación de la detención. Se suman a estos más de 21 detenidos que hubo durante los últimos días en base a secuestro, lo que pasó, por ejemplo, en Quilicura, lo que pasó en otras situaciones, que son bandas dedicadas a este delito que causa tanto miedo a la gente”, puntualizó.

“Ya están identificados. Hay uno de ellos que tiene antecedentes previos, por rotura de sello, por microtráfico, y hay información que está saliendo en estos momentos y que va a ser presentada a través del Ministerio Público en la formalización”, finalizó.