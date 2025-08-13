Hombre muere baleado en Concepción tras acudir con su hijastro a falsa venta de vehículo

Este martes, un violento asalto terminó con la vida de un hombre de 32 años en Concepción, región del Biobío. La víctima había viajado desde Osorno junto a su hijastro, de 15 años, para concretar la compra de un automóvil ofrecido en redes sociales, sin imaginar que se trataba de una venta ficticia con fines delictuales.

PUBLICIDAD

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, ambos llegaron en bus a la capital regional y se dirigieron hasta un paradero ubicado en el cruce de las vías hacia Cabrero o Florida, punto acordado para el supuesto encuentro. Fue allí donde tres sujetos armados los abordaron con la intención de arrebatarles el bolso en el que creían que portaban el dinero para la transacción.

El teniente coronel José Rubio, de la Prefectura de Carabineros de Concepción, explicó que “previamente habían ubicado por redes sociales un vehículo de interés para poder comprar. En ese contexto ellos viajan hasta este sector, acordando el punto donde se van a encontrar con estas personas, posiblemente son los mismos autores de este hecho los que estaban tratando de comercializar este vehículo”.

“Cuando son intimidadas, entregan un elemento en el cual portaban, o simulaban portar algún dinero, se lo entregan a estos antisociales, y al tratar de huir, los antisociales, a pesar de ello, les disparan, y lamentablemente provocan la muerte”, agregó Rubio. El hombre de 32 años recibió varios impactos de bala en la zona torácica y murió en el lugar.

Además del ataque, los delincuentes sustrajeron los teléfonos celulares de las víctimas. En tanto, el adolescente de 15 años fue derivado a un centro asistencial para constatar lesiones, mientras se esperaba la presencia de un adulto responsable para tomar su declaración, según consignó T13.

Tras los hechos, Carabineros desplegó un amplio operativo, activando “un plan candado para poder cercar el perímetro tanto de la ruta que va hacia Cabrero como la Ruta del Itata y el perímetro que va de Florida a Concepción”, detalló el teniente coronel, añadiendo que en las diligencias participaron helicópteros, drones, unidades motorizadas y canes policiales.

Más tarde, el vehículo en el que se movilizaban los atacantes fue hallado abandonado en la rotonda Palomares, en dirección a Concepción y contaba con las patentes cambiadas y registraba encargo por robo.