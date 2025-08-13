Ministra de Defensa cifra en poco más de 640 los sumarios en las Fuerzas Armadas por viajes con licencia médica: “Deben estar terminados a finales de agosto”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, reveló que hay más de 640 sumarios en las Fuerzas Armadas vinculados a funcionarios que viajaron mientras estaban con licencias médicas.

Adriana Delpiano, ministra de Defensa, reveló este miércoles que a la fecha se han realizado un poco más de 640 sumarios a funcionarios de las Fuerzas Armadas por viajes con licencia médica.

PUBLICIDAD

La información la entregó la autoridad ministerial en el marco del reciente informe de la Contraloría General de la República, que dio cuenta de casi tres mil casos de viajes fuera del país entre efectivos de Carabineros, PDI, Gendarmería y las FFAA que usaron licencias para tales fines.

La aclaración de Adriana Delpiano

Con el 24,1% del total de los casos denunciados por Contraloría, las fuerzas castrenses abrieron una serie de sumarios para determinar las respectivas responsabilidades respecto de los ilícitos, y que en palabras de la ministra, en algunos casos se realizaron sin el permiso especial correspondiente.

“Se han iniciado -en las tres ramas de las Fuerzas Armadas- un total de 640 y tantos sumarios. Deben estar terminados a finales de agosto”, dijo Delpiano, quien aclaró en diálogo con biobiochile.cl que tales procesos indagatorios buscan enmarcarse dentro de “un debido proceso” para sancionar en el mérito de cada caso.

“Lo que se trata de hacer también es un debido proceso y, por lo tanto, se sancionará todo lo grave que corresponda, pero también existen casos que pudieran ser sujeto de delito y, por lo tanto, habría que poner los antecedentes ante la Fiscalía o casos que son atenuantes. Depende de la situación”, explicó.

Por ello, la jefa de Defensa expresó que estos sumarios han tomado su tiempo, considerando que “por eso no es una medida general de un día para otro, sino que es un debido proceso”.

Lo que se trata de hacer también es un debido proceso y, por lo tanto, se sancionará todo lo grave que corresponda — Adriana Delpiano

“Esto está garantizado, lo están realizando las tres ramas de las Fuerzas Armadas y esperamos tener terminado, lo que es sumario, a finales de agosto”, señaló la ministra, quien insistió en que “lo que venga de ahí para adelante es la notificación a la persona de cuál es la sanción y, por supuesto, las personas podrían apelar a la autoridad superior, incluso en el caso de los oficiales, lo cual podría llegar a ser determinado por la propia ministra, en este caso”.

PUBLICIDAD

“No puede llegar y salir un militar, de ninguna de las tres ramas, fuera de Chile, sino con autorización de sus superiores y la gran mayoría de estos casos fueron sin autorización”, agregó.

“Por lo tanto, hay una doble falta no solo salir cuando están con licencia, sino que salir sin permiso. Por eso que es muy importante el sumario y estamos bien en términos que estamos en tiempo y forma”, concluyó.