Operativo masivo de Carabineros y PDI en Independencia permite la detención de al menos una docena de sospechosos por delitos de secuestros y sicariatos

Un amplio operativo realizado a primera hora de este miércoles por efectivos policiales de Carabineros y PDI en la comuna de Independencia permitió la detención de al menos una docena de sospechosos por delitos de secuestro y sicariato, y la incautación de un considerable número de motocicletas con encargo por robo en un edificio donde además se detectaron departamentos tomados por desconocidos.

El allanamiento se realizó en el sector de calle Inglaterra y fue liderado por más de 150 funcionarios del GOPE y OS9, del equipo ERTA y de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), en el marco de las labores investigativas coordinadas por la Fiscalía ECOH por el crimen de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Detenidos en masivo allanamiento

El amplio operativo no sólo permitió la detención de al menos una docena de sospechosos, según informaron en radio ADN, sino que dio con un número considerable de departamentos tomados por desconocidos y una gran cantidad de motocicletas con encargo por robo.

Respecto de allanamiento, vecinos del sector indicaron que este se dio en un lugar caracterizado por el gran número de situaciones violentas, entre ellas, asesinatos “dentro de una torre”, del que aseveraron “siempre nos enteramos cuando la persona lleva 24 horas ahí”.

“Uno aquí tiene niños y uno lo que busca es estar seguro”, indicó una vecina en declaraciones a Meganoticias, quien reveló que “al comienzo, en el primer mes que yo me mudé aquí, esto era un desastre, pleitos afuera. Una vez hubo un pleito con machete, incluso personas tenían armas”.

“Yo por lo menos procuro no salir de mi departamento, procuro no hablar con nadie, porque no me siento muy segura”, agregó la residente de la comunidad de edificios ubicados en la comuna de Independencia.

“Esto lo deberían hacer seguidamente. De verdad que es muy inseguro el edificio. Yo no salgo de mi departamento, y cuando lo hago es para trabajar o para llevar a mi hija al colegio”, concluyó.