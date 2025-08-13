Tragedia en Frutillar: “Barbie-narco chilena” y sus dos hijos mueren en accidente de tránsito

La conocida “Barbie-narco chilena” (Karen Soto) de Frutillar, falleció en un grave accidente de tránsito en la ruta que conecta la comuna con Tegualda, en Fresia, ocurrido la mañana del martes. También perdieron la vida dos de sus hijos, de 4 y 18 años, quienes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos.

El subcomisario de Carabineros en Frutillar, teniente Iván Tiznado, confirmó que el menor fue evacuado en helicóptero al Hospital Base de Puerto Montt, donde se hicieron esfuerzos por estabilizar su condición. A pesar de los intentos médicos, “el niño falleció a eso de las 18:40 horas” y su hermano “a las 22:42 horas” en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, otros dos hombres, de 46 y 47 años, resultaron politraumatizados y fueron internados en el mismo recinto, donde permanecen bajo observación.

Una vida marcada por la criminalidad

La mujer, que ganó notoriedad como la “Barbie-narco chilena”, formaba parte de una organización delictiva que operaba en Frutillar y Santiago. Este grupo fue desarticulado en 2023 por el OS-7 de Carabineros.

Durante su actividad delictiva, la mujer utilizaba redes sociales para compartir imágenes que mostraban su estilo de vida, donde posaba con objetos que evocaban a la famosa muñeca y se desplazaba en un auto de color rosado, según información de BioBioChile.

La investigación del accidente de tránsito recayó en la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.