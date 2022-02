“Llenas de color mi vida”: Mayte Rodríguez comparte primer registro en video de su hijo

A pocos días de cumplir su primer mes de vida, Mayte Rodríguez le regaló a sus seguidores de redes sociales las primeras imágenes de su hijo Galo.

Lo hizo a través de un pequeño clip en sus historias de Instagram, en el que la actriz dio cuenta del buen estado de salud del menor, que el pasado 10 de enero llegó al mundo para, en palabras de Rodríguez, “llenar de color” su vida, como dice la canción de la cantante e influencer mexicana, Lauri García.

Puro amor

“Amor. Tú eres el pincel que pinta mi papel. Tú llenas de color mi vida. Contigo me siento bien. Eres como te soñé. Así que ven y quédate en mi vida”, escribió la actriz en el corto clip, en el que además de mostrar parte de la letra del nuevo éxito de Lauri García, dejó ver algo de su bebé, ya sea tomándole la mano con uno de sus dedos o recostándose junto a él en la cama, antes de terminar el registro audiovisual con el resto de la letra de la canción. “Tus palabras me hacen ver que no eres de papel. Mi otra mitad, ya te encontré. Ojos color miel y tu suave dulce piel, que me hace enloquecer”.

Mayte dejó ver a su hijo Galo a sus seguidores de redes sociales. Fuente: Instagram.

El registro, de poco más de un minuto, siguió con la cuna del menor, a quien se puede apreciar en una corta toma donde aparece durmiendo tranquilo.

Rodríguez ha sido bastante discreta respecto de mostrar imágenes de su hijo, pero este lunes acabó esa privacidad con sus seguidores de redes sociales, a quienes le regaló este registro que, como era de suponer, fue celebrado por los fans de la actriz en su Instagram.

Rodríguez publicó algunas imágenes de su hijo Galo. Fuente: Instagram.