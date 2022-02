El amor está en el aire, literal: Hombre le pidió matrimonio a su pareja en pleno vuelo

A pocos días del Día de San Valentín, un hombre le pidió matrimonio a su pareja a bordo de un vuelo.

Según rescata Clarín, el hecho ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando Geremías le declaró su amor a María a bordo de un vuelo de la aerolínea Flybondi, que había despegado de Puerto Iguazú y estaba próximo a aterrizar al Aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina.

“No sabía cómo hacerlo, pero el sábado pasado me decidí. Me levanté de mi asiento y me animé a hablarle a una de las tripulantes de cabina para contarle mi idea. Enseguida me ayudaron y junto a Mariano, también tripulante de cabina, pensamos cómo sería la mejor manera para que saliera todo bien. Estaba muy nervioso”, señaló Geremías.

Fue así que, antes que el vuelo aterrizara, uno de los sobrecargos anunció el descenso, pero de una manera bastante particular: “Antes de comenzar el descenso, tenemos un mensaje especial para la pasajera María Laura Rodriguez. ¿Puede levantar la mano?”

Fue ahí que todos los pasajeros se voltearon a la mujer, para que luego, Geremías tomara el altoparlante.

“Aprovechando este viaje, elegí esta fecha, Mary, para comprometerme con vos. Para decirte que te elijo una y mil veces. Te agradezco que compartas tu vida conmigo y me comprometo a respetarte, amarte y estar con vos toda mi vida. Sos la luz de mis ojos. Te amo eternamente”, señaló el novio.

Mientras hablaba el hombre, un sobrecargo se acercó al asiento donde estaba María y le mostró una caja con anillos, todo en medio de aplauso y algarabía al interior del vuelo.

Foto: Flybondi

Finalmente, el novio se acercó y María le dio el sí, a casi 9 mil metros de altura.

La pareja planea casarse el próximo año, sin embargo, desde la aerolínea ya informaron que les regalarán los pasajes para su luna de miel.