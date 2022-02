Rodrigo Gallina confirma contagio a variante ómicron: “Me dio fuerte”

Rodrigo Gallina confirmó este miércoles, en sus redes sociales, haberse contagiado con la variante ómicron del covid-19.

El exintegrante de programas como “Yingo” y “Masterchef Celebrity” publicó unos clips en sus historias de Instagram donde relató cómo fue su contagio y los primeros síntomas que lo mantienen junto a su pareja en cuarentena.

Entre los síntomas que nombró Gallina está el dolor del cuerpo. Fuente: Instagram.

En cuarentena

“Me Omicronié, me dio Ómicron lamentablemente. A la Kari (su pareja) le dio primero y mira como quedó. No me pude resistir a darle un beso y me contagié”, contó el joven, quien con su habitual sentido del humor prosiguió el relato de sus primeras horas contagiado con el virus.

“Me dio más fuerte a mi, estoy bien, pero ayer estaba con fiebre y acá estamos encerrados”, indicó el rostro televisivo, quien al evidenciar los primeros síntomas contactó a un laboratorio para realizarse el test PCR a domicilio, el cual arrojó su positivo y lo mandó a cuarentena hasta el próximo martes.

“Partí con dolor de hombros y después vino el dolor de garganta, un poquito de tos y anoche me sentía como atropellado”, cerró.