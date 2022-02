14 de febrero: la importancia de cultivar el amor propio

Tan cerca de la celebración del Día del Amor, es normal ver que los tweets e hilos en Twitter y otras redes sociales se contagian de amor y romance.

Pero también durante este mes, el servicio se tiñe de publicaciones que reflexionan sobre el amor propio y cómo cultivarlo.

Un ejemplo de ello es el Movimiento #Felices, que en el mes de febrero publicó un Tweet con un calendario de “tareas” que ayudan a mejorar las relaciones sociales y afectivas, así como también a cultivar el amor propio.

El director de la organización, Felipe Cortés, define el amor propio como el “ser verdaderos con nosotros mismos, desde la claridad en lo que realmente deseamos como proyecto de vida, a nuestro estado anímico y de salud física y mental”.

Usan la plataforma, ya que la consideran “popular” y les “permite una amplificación exponencial de mensajes breves y significativos, que encierran una invitación permanente a ir hacia adentro, a conocer nuestras fortalezas, a abrazar nuestras emociones y a vivirlas plenamente como parte de nuestra experiencia humana”.

Es pensando en esto que el enfermero, y experto en bienestar emocional, hace un llamado a que este 14 de febrero “celebremos el amor en todas sus formas, comenzando por el amor hacia nosotros mismos”.

Ilustrando el amor propio

Por otro lado, está la diseñadora freelance Belén Pastene o Azulita ilustra, que ha publicado una serie de ilustraciones que representan maneras en que las personas y en especial las mujeres, expresan amor hacia ellas mismas.

Las imágenes las vende a través de Twitter durante todo el año, pero en este mes del amor se crearon una serie de ilustraciones relacionadas tanto con el amor de pareja, como con el amor propio.

Según detalla la artista la idea nació durante un período en que ella no se sentía bien emocionalmente. “Cuando empecé a ilustrar me propuse que mis dibujos tuvieran eso que me hacía falta, frases que al mirarlas me hicieran sentir mejor y con mi propio estilo de ilustración para acompañarlas, y pensé que si a mi me calmaba el corazón quizás a muchas personas les pasaría lo mismo”, contó.