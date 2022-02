“Denigrarnos así, no, así no es”: Carla Cáceres responde a funa en su contra por acusar a Hardcorito de ser un padre ausente

La polémica que se desató luego de las acusaciones que Carla Cáceres, exparticipante del programa Yingo, realizó en contra de su expareja y compañero del espacio juvenil de CHV, Cristian “Hardcorito” Jara, por ser un padre ausente, no sólo provocaron la airada reacción del exrostro televisivo, sino que de sus seguidores en redes sociales, quienes se volcaron para criticar a la joven.

Uno de esos mensajes fue el que Cáceres salió a responder este fin de semana en su cuenta de Instagram, donde expuso que de ninguna forma busca aprovecharse de la connotación pública de su expareja para dar a conocer la situación de abandono en la que se encuentra la hija de ambos en relación a los cuidados de su padre.

La violenta funa a Cáceres

“El problema de esta mujer es que se metió con un tipo de bajos recursos y claro, ella querrá arreglarse el pelo y las uñas y las lucas que le da (Jara) sólo le alcanzan para las cosas de la niña. Y qué quiere después que se metió con otro y así viven y quieren vivir gratis, usando los niños. Típico chileno, mujeres aprovechadas que se hacen las lechonas para la tele, y como no tuvo talento en el baile tuvo que estudiar como la mayoría de los chilenos y vivir un vida normal, que no soportan”, fue parte de la dura opinión que el usuario @osca.roscaroscar tuvo para el conflicto de la pareja y que Cáceres salió a responder en su red social.

La expareja de Hardcorito respondió a la funa de una usuaria de redes sociales Fuente: Instagram.

A través de una serie de clips, que subió a las historias de su Instagram, fue que la joven dio cuenta de lo que, a su juicio, fue una “denigración” gratuita hacia su persona.

“A ti, que me escribiste este mensaje, quiero mandarte mucho cariño, mucho amor y paz a tu vida. Quiero decirte que esta Carla Cáceres es mucho más que eso. Puedes preguntarle a mis compañeras de trabajo, a alguna apoderada del colegia de mi hija, a alguna apoderada de los talleres de mi hija, al médico tratante de mi hija, al dentista de mi hija. ¿Quién es Carla Cáceres? Él te podrá responder, si viene de mi es muy cercano”, arrancó la joven, quien cuestionó la validez de la crítica en su contra.

Carla Cáceres. Fuente: Instagram.

“Te deseo mucho cariño, mucho amor, porque hay cosas más profundas que indagar que responder a comentarios tan básicos. Pero te entrego la tribuna, para que no mujeres como tú nos faltemos el respeto entre mujeres”, recalcó.

Sobre el final, Cáceres abogó por la solidaridad de género.

“Si no me quieres apoyar, está perfecto, pero denigrarnos así, no amiga, así no es”, finalizó.