“Es bien frustrante”: el drama de Monserrat Álvarez que casi la deja sin vacaciones

Un inesperado imprevisto sufrió la periodista y conductora del matinal “Contigo en la mañana” de CHV que casi la deja sin poder aprovechar sus vacaciones.

Sucede que la comunicadora, que ya lleva varios días alejada de las pantallas del canal privado, tenía todo listo y dispuesto para disfrutar junto a su familia de unos merecidos días de descanso en la playa, sin embargo, un brote de coronavirus la dejó a ella y su clan encerrados.

Tal como lo relató en su cuenta de Instagram, donde si bien reconoció que el contagio masivo la “bajoneó”, ya está lista y dispuesta para “gozar lo que nos queda” de vacaciones.

Bajoneada

“¡Al fin empezaron las verdaderas vacaciones! Alcancé a disfrutar un solo día de playa y sol (...) hasta que (...) pasó el covid-19 por aquí. Nos tuvo encerrados y a algunos sintiéndose mal (...) pero ya estamos repuestos. ¡A gozar lo que nos queda!”, reveló la periodista, quien igual destacó que, a pesar del inconveniente sanitario, ha tomado este descanso para reflexionar y entender que la vida de todos ha cambiado debido a la pandemia.

“Igual no puedo negar que me bajoneé. Uno espera tanto las vacaciones, que es bien frustrante cuando no resultan como se imaginó (...) pero yo creo que nos ha pasado a todos en estos años de pandemia: hemos entrenado la capacidad de adaptación y aprendido que las cosas no siempre resultan como lo planificamos. La vida en tiempos de covid-19″, finalizó.