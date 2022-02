Johnny, la gente esta muy loca... Influencer se reducirá el tamaño del pene para sentirse 100% coreano

Oli London nunca pasa desapercibido. El influencer “transracial” confesó que se someterá a una cirugía para reducir el tamaño del pene, ya que quiere sentirse 100% coreano.

El nacido en Gran Bretaña ha gastado cerca de más de 250 mil dólares en unas 20 cirugías para parecer coreano. En particular, quiere parecerse a Jimin, la estrella de BTS.

London reveló a Newsweek que ha estado preguntando acerca de dar un paso extremo en su transformación física. “No quiero que la gente se sienta ofendida por esto, pero en Corea el pene promedio mide unos 9 cm y me acosan todo el tiempo”, dijo. “La gente me dice, ‘No puedes ser coreano, no eres 100% coreano’, y yo quiero ser 100% coreano”.

Meet my Valentines ❤️ New Boyfriend alert 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/QsSZk4F0Z3 — Oli London (@OliLondonTV) February 13, 2022

“Me reducirían el pene para estar en el promedio de los coreanos. Hasta ahí estoy dispuesto a llegar. Puedo hacérmelo en Tailandia y me costará entre US$6.000 y US$8.000. Es más barato en Tailandia. Se especializan en estas cosas en Tailandia, porque hacen muchos cambios de sexo y demás”, explicó.

Explicó al medio que “la reducción del pene es muy rara, porque la mayoría de las personas quieren agrandar el pene. Sé que eso puede sonar raro. Quiero ser 100% coreano. Toda mi cara será coreana. Hice mi pecho. ¿Qué puedo hacer a continuación? No sé. He reservado mi próxima cita en febrero. Entonces estaré satisfecho con mi apariencia. El problema es que cuando me operé, estoy feliz por dos meses, luego quiero más”.