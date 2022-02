Mon Laferte da cuenta de sus primeras 48 horas con su bebé en casa: “Pañales, tetas, chanchitos”

Mon Laferte dio cuenta este martes de lo que han sido sus primeras 48 horas con su recién nacido hijo en el hogar.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde el pasado lunes 14 de febrero mostró en Instagram el recibimiento que tuvo en su casa al llegar con Joel, y anoche, en su cuenta de Twitter, le recalcó a sus seguidores que su llegada al hogar sólo ha sido para dedicarle el 100% de su tiempo a su bebé.

La falta de sueño de Mon Laferte

“Pañales, teta, chanchitos, pañales, teta, chanchitos, pañales, teta, chanchitos, pañales, teta, chanchitos, pañales, teta, chanchitos, pañ (...) zzz”, publicó la artista en la red social, dando cuenta de la agotadora labor que las mujeres deben realizar durante los primeros días de vida de sus hijos.

Mon Laferte dio cuenta de sus primeras horas con su bebé en casa. Fuente: Twitter.

Como era de esperar, la reacción de sus seguidores fue masiva, muchas de ellas, mujeres como la artista, quienes le dieron su irrestricto apoyo. Pero otros, como el actor Patricio Achurra, quien ironizó con el padecimiento de la artista.

“No queriai ser mamá”, le respondió el actor nacional, quien recibió la furiosa respuesta de una seguidora de la cantante, que le recriminó no entender la difícil labor materna. “Que quiera ser mamá no tiene nada que ver con lo agotador de la labor de madre, pero como es hombre no me sorprende su comentario”, dijo @claudiialejandr.

El comentario del actor Patricio Achurra a Mon Laferte que indignó a una seguidora de la artista chilena. Fuente: Twitter.

Fuera de la polémica por el irónico comentario de Achurra, la mayoría de los comentarios fueron para darle una serie de consejos a la cantante para sobrellevar mejor su labor de madre primeriza.

Ojo cuando te toque cambiar pañales, mira que a veces te apuntan y te dejan toda meada 😂

Un abrazo y ánimo con las pocas horas de sueño, que me imagino te tienen 😴😴😴😴😴 — Berny Villanini 🌳 (@villanini1978) February 16, 2022

Pasará tan rápido el tiempo, que desearás volver a sentir esa cercanía, ese calorcito aunque sea por un ratito. Lo q más cuesta es alejarlo de tu pechito. Aprovecha estos momentos. Pide ayuda si la necesitas, pero aprovechalos. — Raquel Lucero (@ravilusa) February 16, 2022