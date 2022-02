Rodrigo Díaz respondió a quienes lo acusaron de plagio en su coreografía para “Aquí se baila”

Rodrigo Díaz debió salir este jueves a aclarar una acusación de plagio por la coreografía que presentó esta semana en el estelar “Aquí se baila” de Canal 13.

Fueron los seguidores del bailarín quienes le hicieron ver al rostro televisivo que su presentación de la canción “Estrechez de corazón” de “Los Prisioneros”, bailando arriba de una mesa, tenía su origen en el coreógrafo Hugo Peña, a quien el exparticipante de Rojo no mencionó en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde mostró un clip de dicho baile junto a los agradecimientos a su equipo de trabajo, donde destacó a Rosita Piulats y Francisco Chávez en la creación de la cuestionada coreografía.

El momento fue tan complejo para Díaz, que debió salir en la misma red social a aclarar lo que, a su juicio, no era un plagio, ya que por un lado no conocía del trabajo de Peña y por otro, un gran porcentaje de la presentación se realizó arriba de la mesa y con un vestuario distinto y movimientos distintos al trabajo de su colega de profesión, quien en 2003 interpretó el mismo tema con el concepto que los usuarios de redes sociales criticaron a Díaz.

La defensa de Díaz a la acusación de plagio

“Yo vi esta coreo en un taller coreográfico en la moderna del Hugo Peña”, “por lo visto hay que citar a @rosita.piulats y @franciscochavez1 porque no creo que ustedes no conocieran el trabajo de @hugoandresp ¿O si?” o “veo un poco de plagio en tu video”, fueron algunos de los variados comentarios que recibió el bailarín del estelar de Canal 13, cuya respuesta buscó, en parte, aclarar la polémica.

“Quiero escribir este mensaje con mucha tristeza, ya que se ha tratado a mi equipo de plagio o copia de otro montaje. Personalmente, he tratado de comunicarme con el señor Hugo y responder casi todos los mensajes enviados a mi privado”, arrancó Díaz, quien en su publicación reconoció desconocer el “trabajo de esta compañía”.

“Lo vi recién el día de ayer cuando vi los comentarios y me enviaron el video, porque no lo encontré en Youtube por mi cuenta”, prosiguió el bailarín, quien enfatizó en explicar las diferencias de su puesta en escena respecto de la de Peña.

“Efectivamente hay elementos teatrales muy parecidos, como la misma canción y una mesa. El resto es completamente distinto. Distinto vestuario. Distinta mesa. Distinta utilización de la mesa. Distinta coreografía (80% sobre la mesa). Diferentes movimientos y lift. Iluminación y visuales distintas”, afirmó.

“Entiendo que como artistas nos inspiremos en videos y otros trabajos y concuerdo en que cuando hay una inspiración se debe mencionar, más si son artistas chilenos, pero mentiría si dijese que fue así, porque nuestra inspiración no vino de ahí. Compartiré en imágenes de trabajos en mesas que vimos para este montaje y no para copiar sino para sacar lift, pasadas, tomadas que son elementos importantes a la hora de hacer un dúo. Son propuestas distintas con elementos teatrales parecidos, pero si ven ambos videos se darán cuenta que no se parecen coreográficamente”, continuó su relato Díaz, quien afirmó en su explicación que “no hubo mala intención” de su equipo a la hora de crear la presentación.

“Doy fe que estuve presente cuando comenzamos el montaje de esto y defiendo a mi equipo porque no hubo mala intención y menos plagio como señalan”, expuso el bailarín, quien lamentó la polémica suscitada con su coreografía en Canal 13. “Lamento profundamente que este tipo de discusiones dividan a los gremios de la danza que ya bien desunidos están”.

“Nunca haré algo que perjudique o dañe a una persona o compañía. Hemos recibido insultos, garabatos por algo que debiese tratarse con otra altura de mira (...) pero repito, no nos inspiramos en el montaje que ustedes señalan”, cerró.