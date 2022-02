Ramón Farías se confesó en programa de la REC: “A la política activa de primera línea ya no vuelvo”

El actor y exalcalde de la comuna de San Joaquín, Ramón Farías, será el nuevo protagonista del programa “REC Play”, que se transmitirá este viernes a las 21:00 horas por la señal retro del 13, REC TV.

El recordado intérprete se referirá a sus inicios en la televisión y confesará que él jamás tuvo entre sus expectativas dedicarse a la actuación, sino más bien fue una sugerencia que le hizo una de sus maestras cuando se preparaba para entrar a la universidad.

“Yo no quería ser actor, yo no sabía que quería ser actor. Yo iba a ser biólogo marino, hasta que cuando estaba en Cuarto Año Medio y estaba listo para postular, mi profe me dijo que biología tenía física y ahí a la mier (...) Y me dice, sabes que hay una carrera que es actuación y yo le pregunté qué es eso, y me dijo teatro”, rememorará Farías en el programa.

Estudiar música también fue una de las opciones de Ramón, pero cuando fue a dar la prueba especial, de curioso preguntó dónde estaba la escuela de teatro. Fue ahí cuando un reconocido “señor Moya”, le dijo que si quería dar la prueba tenía que ir al otro día, aprenderse un guión y hacer un monólogo.

Su inicios en el teatro

400 postulantes, para sorpresa de todos y hasta de él, Ramón Farías quedó entre los cinco mejores candidatos de la escuela de teatro de la Universidad de Chile, donde pudo compartir con Alfredo Castro, Andrés Pérez, Jose Soza y Aldo Parodi, entre otros.

Su carrera actoral comenzó rápidamente cuando participó de la emblemática teleserie “La madrastra” (1981), donde interpretó al hijo de “Marcia” (Yael Unger), “Héctor San Lucas”.

“Ella era como una mamá en el set, me pegaba unas retadas: ‘Pero cómo se te ocurre, tú eres Héctor San Lucas, tú tienes que estar ordenado, mira como te pusiste la corbata’... me subía y me bajaba. Aprendí mucho de ellos porque eran muy generosos”.

Otra de las telenovelas exitosas en las que participó Ramón fue “Anakena”, producción que se grabó en Isla de Pascua. De acuerdo a lo señalado por el actor, aún cuando visita la isla “lo conocen y tratan de taote (médico)”, que fue justamente el personaje que interpretó en la apuesta de ficción en 1982. Fue ahí donde conoció a su ex esposa, la actriz y ex diputada Ximena Vidal.

Por otra parte, Ramón también exploró el área de la comedia, sobre todo en los diferentes sketch de “Sábados gigantes”, a lo que comentó: “Íbamos al aire en directo. Yo estaba tan nervioso que mientras actuaba me salía la risa arriba del escenario y todos se rieron. La volví a repetir”.

Exalcalde Farias

Respecto a su carrera política, Farias confesó en “REC Play” que fue el ex presidente Ricardo Lagos quien lo llamó para proponerle trabajar en una municipalidad.

“Yo no sabía qué hacía un diputado, un alcalde” reveló, pero a pesar de este inconveniente, aprendió tan bien que se convirtió en alcalde de la comuna de San Joaquín durante tres periodos consecutivos y estuvo 12 años en la Cámara de Diputados.

“Estuvo maravilloso; lo pasé mal, lo pasé bien. Pero raya para la suma, ser alcalde es una experiencia muy bonita. El alcalde la piensa y la hace”, comunicará Ramón.

Sin embargo, no tuvo una buena experiencia siendo diputado, ya que comentó que esa experiencia no le gustó, añadiendo que “ahí yo la pasé mal”.

“A la política activa de primera línea ya no vuelvo. Yo creo que ya pasó mi tiempo, ya hice lo que tenía que hacer, hice mi contribución humilde”, puntualizará Ramón Farías este viernes a las 21 horas por REC TV.