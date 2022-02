Mujer en estado terminal le pidió a su esposo tener relaciones sexuales con expareja como último deseo

A través de redes sociales, el esposo de una mujer en estado terminal reveló su último deseo, el cual le resultó bastante incómodo y lo tiene “con el corazón roto”.

La historia fue compartida a través del portal Reddit, en un subforo sobre consejos de relaciones.

“Mi esposa tiene una enfermedad terminal. Se proyecta que vivirá como máximo 9 meses. Por supuesto, estoy destruido. Hemos estado juntos durante una década. No recuerdo la vida sin ella y no sé qué voy a hacer cuando ella se haya ido. He estado haciendo todo lo posible para hacer que los últimos días de su vida sean buenos y conceder cualquier deseo que pueda”, inició el marido.

“Los médicos dijeron que era probable que necesitara una silla de ruedas en 4 o 5 meses, luego para el mes 8 estará postrada en cama durante las últimas semanas. Eso es si ella no declina más rápido”, añadió.

Fue ahí que el sujeto relató sobre el inédito último deseo que le pidió su esposa: tener relaciones sexuales con una expareja.

“Hace poco me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con un ex. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos desea eso, básicamente, ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue una mierda (sic) llegar a ese punto”, añadió.

Es por ello que se enfrenta a un difícil dilema: “negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla tener sexo con otro hombre que ella siente que es mejor”

“Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí, porque ella se está muriendo (...) Sé lo que le quiero contestar, pero no sé si es correcto. Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer”, finalizó el esposo.

La historia del hombre generó una ola de comentarios tanto en Reddit como en otras redes sociales, desde personas cuestionan la petición de la mujer, abriéndose un debate sobre qué es lo correcto en una decisión así.