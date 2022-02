El hambre fue superior: Mujer se casó y fue con vestido de novia a comprar comida al minisúper

Un curioso hecho se produjo en México, luego que una novia se casara y fuera “atacada” sorpresivamente por el hambre.

Apenas terminó la ceremonia, la mujer le dijo a su esposo que tenía mucha hambre, y por ello, quería pasar a comprar algo de comer.

Fue así que la pareja salió de la iglesia y llegó hasta un minisupermercado de la cadena Oxxo, en donde compraron algo para comer.

La novia -identificada como Ingrid Espinoza- llegó con su traje de bodas al local, hecho que llamó la atención de los presentes, pero que por sobre todo le causó mucha gracia a su marido, quien le tomó una foto pidiendo comida a un trabajador del negocio.

“Mi historia es algo épica. El día sábado me casé, y saliendo de misa, moría de hambre y me bajé a comprar algo de comer. A mi esposo se le hizo cómico que hiciera eso y me tomó esa foto”, relató Espinoza.

La historia se hizo tan conocida que la propia cadena de tiendas de convenciencia compartió la fotografía en sus redes sociales.

“Acabas de casarte y el hambre te hace pasar a OXXO”, señaló la conocida franquicia mexicana.