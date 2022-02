“Ella provoca”: la insólita explicación de Campusano tras repudiado comentario contra Izkia Siches

Repudio en redes sociales causó Jaime Campusano tras un feo comentario hacia la futura ministra del Interior, Izkia Siches.

[ “Mal busto…”: Jaime Campusano se gana el rechazo de RRSS por comentario en foto de Izkia Siches ]

Esto luego que el profesor realizara en Twitter un comentario sobre un artículo en donde la expresidenta del Colegio Médico respondía a quienes la criticaron por ir de compras a Casa Costanera.

“Mal busto... perdón, gusto”, fueron los dichos de Campusano, los cuales causaron indignación en las redes sociales.

Las palabras de Campusano

Tras las críticas recibidas y luego de haber respondido a través de redes sociales, ayer lunes el docente se refirió a su comentario en conversación con Me Late en TV+.

Jaime Campusano se volvió a referir en redes sociales a su repudiado comentario👇https://t.co/NDeV4enGQc — Publimetro (@PublimetroChile) February 21, 2022

A través de un contacto, afirmó que “mi comentario fue posterior a la fotografía que Izkia subió y lo que yo pretendí decir claramente es que en un mes más, tal vez menos, va a ser nuestra ministra del Interior. Entonces ella provoca. ¿Qué quiso hacer Izkia con esa fotografía? Si sabe que hay gente como yo, que soy anticomunista”.

“Esto ha sido tergiversado, esto es todo tergiversado, hice un juego de palabras y tú Huevo me conoces bastante bien, sabes que no soy capaz de ofender a una mujer”, le señaló al conductor del espacio, Daniel Fuenzalida.

El profesor afirmó además que “yo no soy machista, ni misógino ni nada, simplemente soy una persona que estoy en las redes sociales”, agregando que “lo mío es reacción hacia lo que Izkia hizo como acción”.

“No hay que hablar de otra persona nunca, ni del cuerpo ni de nada”, señaló por su parte José Antonio Neme👇https://t.co/i7n7u5z8xv — Publimetro (@PublimetroChile) February 21, 2022

“No tengo absolutamente ninguna intención más que un juego de palabras. Es un juego de palabras, tal vez desdichado, pero yo no lo provoqué, alguien me provocó para que yo hiciera ese mal juego de palabras”, aseguró Campusano.

De igual manera, afirmó que “una ministra, próxima a ser ministra, no puede andar jugando con esas cosas porque es muy delicado”.

“Lamento mucho, como profesor, como periodista, como doctor, que se haya dado esto. Pero creo sinceramente que fue un hecho de redes sociales manipulado por las mismas redes sociales. Me arrepiento de haber parecido vulgar con Izkia, porque jamás lo he sido ni lo seré. No seré de afinidad política con ella, pero eso no me da derecho a faltarle el respeto absolutamente”, remató finalmente.