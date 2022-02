“Equiparar machismo y feminismo es pasarse 3 pueblos”: el tuiteo de Mónica Rincón por dichos de Cristián Warnken

Cristián Warnken, uno de los integrantes de “Amarillos por Chile”, dio una entrevista esta jornada en el matinal Tu Día de Canal 13.

“Quiero recalcarlo estamos en peligro, ojo con el Brexit, con lo que paso en Colombia”, dijo el crítico.👇https://t.co/zWhXIponoJ — Publimetro (@PublimetroChile) February 22, 2022

Y una de las frases que dejó el profesor de Literatura causó la reacción de Mónica Rincón a través de redes sociales.

“El sesgo feminista en la mirada de los jueces. Un juez no puede tener sesgos. Por esencia, un juez no puede tener sesgos, ni machista ni feminista. Esa norma, que fue aprobada (en la Convención Constitucional), me parece a mi que es maximalista”, expresó Warnken en el espacio.

La reacción de Mónica Rincón

Ante esto, la periodista de CNN Chile señaló en su cuenta de Twitter que “insólito que en pleno siglo XXI actores públicos como Warnken sigan equiparando machismo y feminismo”.

En ese punto, precisó que feminismo “busca igualdad= evitar sesgos”, mientras que machismo “perpetua desigualdad”.

“No son equivalentes. No son dos caras de una misma injusta moneda”, expresó Rincón.

Posteriormente, la comunicadora indicó que “evidente que puede discutir si es bueno que en la Constitución esté consagrado en ENFOQUE DE GÉNERO y si el concepto es adecuado (yo creo que lo es) PERO equiparar machismo y feminismo es pasarse 3 pueblos”.

“ENFOQUE DE GÉNERO en cualquier área dela vida NO es favorecer a las mujeres sino EVITAR que se las perjudique por serlo. Básicamente evitar el machismo”, concluyó.

Insólito que en pleno siglo XXI actores públicos como Warken sigan equiparando machismo y feminismo

FEMINISMO:busca igualdad= evitar sesgos

MACHISMO: perpetua desigualdad

No son equivalentes

No son dos caras de una misma injusta moneda pic.twitter.com/URIz2lNTCT — Mónica Rincón González (@tv_monica) February 22, 2022