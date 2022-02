“Me sentí engañada, me sentí muy mal”: Francini revela una de sus peores experiencias en la TV

Francini Amaral sorprendió al revelar una de las peores experiencias que vivió en la televisión.

La ex Axé Bahía respondió diversas preguntas de sus seguidores en Instagram, siendo una de ellas ¿Cuál es su experiencia más fea en la TV?

“No sé si fue la más fea, pero es la que me acuerdo ahora”, partió diciendo Francini, para luego entregar más detalles.

En ese sentido, indicó que “fue una encerrona que me hicieron en Primer Plano hace unos 10 años atrás”.

Al respecto, afirmó que “fuimos a promocionar por contrato Fiebre de Baile y terminaron haciendo ‘la verdadera historia de...’”.

“Me acuerdo que me sentí engañada, me sentí muy mal... y era demasiado políticamente correcta para pararme e irme. Si fuera hoy, no pensaría dos veces... agarraría mis cosas y me mandaría a cambiar”, remató Francini.

