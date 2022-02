Camila Stuardo contó entre lágrimas por qué no pudo viajar a México con su perro

Camila Stuardo anunció hace unos días en Instagram que se radicará en México junto a su familia.

“Imagina la belleza de arriesgarte y que salga bien…Lo que partió como un sueño personal y casi inalcanzable, rápidamente se transformó en una posibilidad real”, señaló la modelo a través de una publicación, en donde indicó que comenzará nuevos retos laborales en el país azteca.

Sin embargo, Stuardo contó entre lágrimas a través de sus historias que no pudo viajar con su perro Fénix, al cual ella y su familia adoptaron.

En ese sentido, relató que tras conversar con el veterinario, se enteró que el can “es más viejito de lo que pensábamos, y no pasó los exámenes, entonces si yo subo a Fénix a un avión puede que él no llegue vivo a destino y jamás lo haría pasar algo así”.

“Primero fue negación, no puede ser, no puede ser. Después fue manos a la obra, ‘es tu perro, lo tienes que dejar en un lugar con cariño, que lo cuiden, que lo acompañen. Y yo quería que quedara dentro de mi núcleo de amigos”, expresó.

“No quería publicarlo, yo necesitaba saber que podía hinchar a esa persona y pedirle fotos y videos”, afirmó Stuardo.

Tras esto, señaló que Fénix se quedará con la hermana de una de sus mejores amigas, la cual vive en Pirque, en una parcela gigante con perros y caballos.

“Esto ha sido súper difícil para nosotros. Pero me quedo tranquila de haber encontrado el mejor hogar para mi gordo y que quede aquí en mi núcleo más cercano para estar cerca de él por siempre y para siempre”, concluyó una emocionada Stuardo.