“¿Es joda?”: Polémica por controvertido requisito en oferta de trabajo publicada en Linkedin

A través de redes sociales, se ha viralizado la historia en relación a un controvertido requisito para un puesto de trabajo publicado en la red social Linkedin.

Desde la pandemia (e incluso mucho tiempo atrás), Linkedin se ha convertido en una de las plataformas más usadas para buscar empleo, esto luego que la presencialidad se viera interrumpida producto de la emergencia sanitaria mundial.

A través de Twitter, Micaela (@reskatehot) publicó un tuit en donde habla de un polémico requisito solicitado en una oferta de trabajo publicada en Linkedin.

“En Liinkedin hay bardo porque una publicación de empleo tiene como requisito ‘tener padres profesionales’”, relató la mujer.

Rápidamente, usuarios comenzaron a replicar la publicación e incluso, algunos creían que se trataba de una broma, por lo que Micaela sacó una captura de pantalla en donde se ve la oferta laboral y sus requisitos.

En Linkedin hay bardo porque una publicación de empleo tiene como requisito "tener padres profesionales" sjds el RRHH más progre — Micaela (@reskatehot) February 24, 2022

En el aviso se ve que la compañía -cuyo nombre no es mencionado- busca un Ingeniero industrial, con más de dos años de experiencia, con inglés avanzado, además de saber manejar distintos programas relacionados con la profesión.

Sin embargo, en la publicación piden que el postulante, sea -preferentemente- “hijo de padres profesionistas”, hecho que desató molestia, por lo que usuarios comenzaron a replicar otras experiencias similares postulando a trabajos.

Es joda???? — Nacho (@NachoLuongo) February 25, 2022

“A mí hace dos años en una entrevista me preguntaron: ¿A QUÉ SE DEDICAN TUS PADRES? Me quedé helada. Les dije y no me volvieron a llamar después. Me arrepiento de no haberle dicho lo desubicada de su pregunta”, señaló una usuaria.

“El otro día, vi una empresa que buscaba pasantes de RRHH pero de determinadas universidades”, señaló otra internauta.