Modelo rusa realiza cirugía plástica y ahora no logra sonreír y cerrar los ojos

Aunque sea conocida por su belleza y talento, Yulia Tarasevich, una modelo rusa de 43 años se convirtió en noticia al ver su vida dar un giro después de realizarse una cirugía plástica. El procedimiento le afectó de manera evidente a su rostro.

Según consigna Metro World News Brasil, la mujer, que quedó en segundo lugar en el concurso Mrs. Rusia Internacional, en 2020, recién se sometió a procedimientos de estiramiento facial, blefaroplastia y también una mini liposucción. Todo fue realizado en una clínica ubicada en la localidad de Krasnodas.

En entrevista, Yulia explicó que tras unos días de haber realizado la cirugía, su cara se hinchó y empezó a tener inflamaciones.

“Llegué a ellos con un rostro hermoso y saludable. Solo quería corregir algunos matices causados por el envejecimiento. Terminé perdiendo mi salud” Dijo la mujer.

Debido a los problemas con el procedimiento, Tarasevich añadió que no puede mover parte de su rostro ni cerrar sus ojos. Ella realizó nuevas cirugías para intentar corregir las secuelas, con un total de 20 mil libras, pero no tuvo éxito.

Modelo denunció a los médicos

Una vez que los nuevos procedimientos no tuvieron éxito, la modelo hizo una denuncia en contra de los dos médicos. Sin embargo, en su defensa ellos explicaron que el hinchado y las inflamaciones sucedieron por un raro defecto genético.

“Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando me arrancaron todo el tejido, mis ojos no se cierran y no puedo sonreír. [...] No puedo levantar mi labio superior y una parte de mi cara no funciona”

Lamentablemente, es poco probable que la mujer recupere su antiguo rostro. Para intentar “solucionar” todo el problema, ella demandó a los médicos por negligencia. “Me hicieron la culpable de lo que pasó. Los médicos que me desfiguraron la cara se libraron de toda responsabilidad”, señaló.