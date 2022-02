“Voy a perder dos minutos de tiempo con usted”: Mariana Díaz responde a críticas por despachos desde Ucrania

Mariana Díaz, la corresponsal de Canal 13 en Ucrania, respondió a las críticas recibidas en redes sociales por sus despachos desde dicho país.

En ese sentido, la periodista ha debido enfrentar tensas jornadas en Kiev, en donde debió huir en pleno despacho este viernes tras registrarse un tiroteo muy cercano al lugar donde se encontraba.

Mariana Díaz estaba despachando desde el centro de Kiev, cuando comenzó a escucharse una ráfaga de disparos.👇https://t.co/jaV1SbI2Hn — Publimetro (@PublimetroChile) February 25, 2022

A través de su cuenta de Twitter, Díaz señaló que “voy a perder dos minutos de tiempo con usted... persona anónima que critica desde la comodidad de su casa”.

“Suelo no responder a lo que me dicen en redes sociales, pero ahora me cuesta no decir nada”, expresó.

Al respecto, afirmó que “he visto muchos comentarios de burla y crítica sobre el ‘miedo’ que traspasé durante uno de los despachos desde Kiev”.

“Sí, tenía miedo. Sí, estaban bombardeando y no sabíamos dónde. Sí, llevo días sin dormir. Sí, estamos transmitiendo desde un país en guerra. Sí, sabía a lo que venía”, manifestó.

“E insisto... tenía miedo, y usted qué tiene?”, concluyó la corresponsal.

El tenso momento que vivió periodista en Kiev