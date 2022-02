“Yo no trabajo 24/7″: la respuesta a cliente que llamaba insistentemente en la medianoche que se hizo viral

Un trabajador mexicano le dio una contundente respuesta a un cliente que lo llamaba y enviaba mensajes insistentemente cerca de la medianoche.

“Seguramente esto me va a meter en un broncón mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien”, señaló un usuario de Twitter identificado como @IvanNavaMx, en donde dio a conocer lo ocurrido.

Allí, se ve las capturas de WhatsApp en donde queda demostrado los insistentes intentos del cliente en contactarse con él, para hablar sobre un evento que tenían agendado para el fin de semana.

“Contesta, me urge hablar contigo”, “necesito aclarar unos puntos para el evento del fin de semana, me puedes tomar la llamada” y “con una chingada, veo que estás en línea, ¡contesta!”, son parte de los mensajes, además de múltiples llamadas perdidas.

La respuesta

Nava finalmente respondió a los mensajes. “No, a ver, permíteme, Francisco, yo no trabajo 24/7 y te pido que, por favor, midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente”, expresó.

“A partir de ahora entrego tu cuenta a otro director y a mi déjame de chingar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buena noche”, señaló.

“WTF!”, le respondió el cliente. “Lo que dije, y punto”, replicó Nava.

Seguramente esto me va a meter en un broncon mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien 😆. pic.twitter.com/lRf1zHjH0A — 🔥 Ivan Nava 🔥 (@IvanNavaMx) February 22, 2022

El tuiteo con la conversación se volvió rápidamente viral, recibiendo diversos apoyos en Twitter. Eso sí, algunos usuarios consideraron no estuvieron de acuerdo con su respuesta.

Posteriormente, Nava dio a conocer una actualización del caso, afirmando que “primero que nada, gracias por sus tuits de apoyo, por su amor, sus recomendaciones, sus ofertas para asesorarme y hasta ofertas de empleo. Hace un momento hablé con el socio más importante de la empresa en la que trabajo y me dijo que tengo su TOTAL apoyo”.

“Que valoran mucho mi trabajo y que saben perfectamente cómo es este cliente, que a mi nadie me va a correr. La reunión con RRHH es para definir y negociar una estrategia con esta cuenta ya que yo no la seguiré llevando. Me siento bien conmigo mismo”, expresó.

Actualización:



Actualización:



Primero que nada, gracias por sus tuits de apoyo, por su amor, sus recomendaciones, sus ofertas para asesorarme y hasta ofertas de empleo. Hace un momento hablé con el socio más importante de la empresa en la que trabajo y me dijo que tengo su TOTAL apoyo, ⤵️ https://t.co/oGqdXOwgwU — 🔥 Ivan Nava 🔥 (@IvanNavaMx) February 23, 2022

De igual manera, indicó que “sé que si no le hubiera puesto un alto a esta persona, las groserías y el maltrato hubieran crecido, pues no era la primera vez que lo hacía.

“Nadie se merece eso. Todos, sin importar jerarquía, merecemos un trato justo, respetuoso y digno en nuestro ámbito laboral y en cualquier ámbito de nuestras vidas. LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA”, remató.