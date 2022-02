Madre revela truco ‘infalible’ para que sus hijos duerman temprano; “Funciona la mayor parte del tiempo”

Si tienes hijos o eres el responsable por un niño, posiblemente debes saber que la hora de hacerlos dormir puede ser un desafío, ¿Verdad? En el caso que tengas dudas sobre esta información, el relato de una madre en Tik Tok se hizo viral una vez que ella compartió su truco “infalible” y que le ayuda a diario con este tema.

Según consigna Metro World News Brasil, el truco de Ashley Molina, como fue identificada la madre, es muy claro: para que sus hijos estén en la cama en la hora correcta, ellos nunca deben saber cuál es la verdadera hora de dormir.

¿Cómo funciona el truco de la madre en la práctica?

En su video, Ashley explica que sus hijos duermen todos los días a las 8pm, pero siempre a las 7:45 ella les pregunta si quieren dormir pues supuestamente sería las 8h o si les gustarían quedar jugando hasta más tarde.

La respuesta por supuesto es que quieren más tiempo, sin embargo este supuesto “tiempo” hasta tarde de la noche son como los 15 minutos necesarios para que llegue la verdadera hora de acostarse.

“Configuré la alarma 15 minutos antes de la hora real porque saben, cuando es hora de acostarse, de repente necesitan ir al baño, beber agua o decir buenas noches 500 veces a todos en la casa. [...] Así es como resuelves el drama a la hora de dormir, funciona la mayor parte del tiempo”

La madre añadió que el truco funciona incluso una vez que una de sus hijas sabe ver las horas: Mi hija ya sabe decir la hora. Pero como no sabe a qué hora debe acostarse, no puede decir nada. Al menos no todavía”, señaló.

Por su vez, en los distintos comentarios que recibió el video una madre dijo: “No soy de mentirles a mis hijos, pero eso no es mentira, es una idea genial”, dijo la usuaria de Tik Tok.